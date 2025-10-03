Nov incident: droni nad Münchnom, letališče zaprli #video

Letališče v Münchnu so sinoči začasno zaprli, po tem ko so prejeli številna obvestila o dronih. Skupno so prizemljili 17 letal, zaradi česar je v Nemčiji obstalo okoli tri tisoč potnikov. Policija je preiskavo o incidentu sprožila takoj, vendar dronov niso identificirali. Zjutraj so letališče znova odprli, a že po eni uri znova opazili drone, tokrat nad samim letališčem. Preiskava je v teku.

Zaradi sinočnjega dogodka so na letališču 15 dohodnih letov preusmerili v Stuttgart, Nürnberg in Frankfurt ter na Dunaj, še poroča nemški Bild.

Spletna stran za sledenje letom Flightradar je okoli 23. ure po lokalnem času pokazala, da je več letal krožilo nad letališčem, preden so se preusmerila na druge destinacije.

Foto: Reuters

Zračni promet so zjutraj znova vzpostavili, a so približno uro pozneje v zraku znova opazili drone, tokrat nad samim letališčem, je v izjavi povedal tiskovni predstavnik zvezne policije Stefan Bayer.

Na kraju so policijske ekipe. Več informacij o dronih za zdaj ni znanih, še poročajo iz Nemčije.

Podrobnejše informacije sledijo ...