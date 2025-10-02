Ob incidentih z droni Švicarji v skrbeh: bi jim Nato pomagal, če bi bili napadeni?

Švicarski obrambni minister Martin Pfister je pozval švicarske zakonodajalce, naj nadaljujejo rahljanje omejitev izvoza orožja, da bi spodbudili mednarodno varnostno sodelovanje. Opozoril je na morebitna tveganja, s katerimi se sooča nevtralna država.

Švicarska vlada je februarja predlagala sprostitev omejitve izvoza orožja, da bi okrepila svojo domačo industrijo in varnostne vezi, kar je občutljiva poteza za državo, ki je blokirala izvoz svojega orožja in streliva v Ukrajino.

Zaskrbljeni ob incidentih z droni in kibernetskimi napadi

V intervjuju za časopis Neue Zuercher Zeitung, objavljenem danes, ko se je Pfister srečal s svojim nemškim kolegom Borisom Pistoriusom, je minister dejal, da omejevalno švicarsko stališče spodkopava "zaupanje" z njenimi varnostnimi partnerji.

"Zato je pomembno, da parlament nadaljuje načrtovano revizijo zakona o vojaškem materialu. Zagotoviti moramo, da je Švica zanesljiv partner," je dejal.

Pfister je izpostavil tveganje kibernetskih napadov in vdorov dronov ter dejal, da obstaja "velika potreba po izboljšanju" obrambnih zmogljivosti za spopadanje z zadnjim. Švica bo kmalu predlagala ustrezen sistem za ta namen, je dodal.

Švica kot nečlanica Nata je potencialno ranljiva za izsiljevanje

Pfisterja so vprašali tudi, kako bi se Nato odzval, če bi bila Švica napadena, na kar je dejal, da je Švica kot nečlanica zavezništva potencialno ranljiva za izsiljevanje.

"Napadi dronov lahko povzročijo tudi veliko škodo. Švica mora zato biti sposobna sodelovati z drugimi oboroženimi silami. Stabilni odnosi so pomembni," je še pripomnil Pfister.

Spregovoril je tudi o švicarskem naročilu za ameriška lovska letala F-35, potem ko so se začela pojavljati vprašanja o tem, ali bi jih Švicarji zaradi povečanih stroškov morda kupili manj. Za zdaj je nakup 36 letal še vedno smiseln, je dejal.