Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Četrtek,
2. 10. 2025,
9.47

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Rusija aretacija Danska droni Francija Vladimir Putin

Četrtek, 2. 10. 2025, 9.47

4 minute

Francoska policija aretirala dva člana posadke ruskega tankerja

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tanker Boracay | Foto X/@NOELreports

Foto: X/@NOELreports

Francoska policija je aretirala dva člana posadke ruskega tankerja, ki je že več dni zasidran ob francoski obali, je danes na omrežju X sporočil novi francoski premier Sebastien Lecornu. Francoske oblasti sumijo, da tanker pripada ruski tajni floti in naj bi bil vpleten v incidente z droni na Danskem.

Včeraj smo pisali, da so zamaskirani francoski vojaki pretekli konec tedna vdrli na ruski tanker, ki je že več dni zasidran ob obali Saint-Nazaireja. Tanker je bil februarja tarča sankcij EU, ker je bil del ruskega tajnega ladjevja oziroma ladjevja v senci.

Tanker Boracay
Novice Zamaskirani vojaki vdrli na ruski tanker, ki je že več dni zasidran ob zahodni francoski obali

Novi francoski premier Sebastien Lecornu je danes na družbenem omrežju X sporočil, da je francoska policija aretirala dva člana posadke.

Aretirali so ju na zahtevo tožilca v Brestu, čigar urad vodi preiskavo tankerja. Posadka je obtožena, da ni predložila dokazila o zastavi, pod katero pluje, in da ni upoštevala ukazov oziroma ni želela sodelovati v preiskavi.

Plovilo večkrat spremenilo ime in zastavo

V Franciji so nedavno začeli preiskavo 244-metrskega tankerja Boracay, zgrajenega leta 2007. Plovilo je doslej večkrat spremenilo ime in zastavo. Pred tem je bilo registrirano v Gabonu, na Marshallovih otokih in v Mongoliji.

"Ta posadka je storila nekaj zelo resnih kaznivih dejanj, ki upravičujejo trenutni sodni postopek," je novinarjem pred sredinim vrhom EU v danskem Köbenhavnu povedal francoski premier Emmanuel Macron.

Na vprašanje o morebitni povezavi med tankerjem in incidenti z droni na Danskem je odgovoril le, da želi glede tega ostati previden. Ob tem je izpostavil pomen evropskih prizadevanj za ustavitev t. i. ladjevja v senci, ki jo Rusija po uvedbi sankcij uporablja za izvoz nafte.

Droni
Novice Ukrajina na Dansko: poslali so strokovnjake

Tanker je sumljivo vpleten v prelete dronov, ki so motili danski zračni promet. Specializirana spletna stran The Maritime Executive poroča, da je bilo plovilo morda uporabljeno kot izstrelitvena ploščad za drone.

Vrsta incidentov prejšnji teden

Dansko je v preteklem tednu prizadela vrsta incidentov z droni nad njenimi vojaškimi bazami in letališči. Letala so opazili nad več vojaškimi objekti, vključno z največjo dansko letalsko bazo Karup, kar je za kratek čas privedlo do zaprtja civilnega zračnega prostora.

Ruski dron, brezpilotni letalnik
Novice Nov incident: droni nad norveškim letališčem

O dronih so poročali tudi iz Nemčije, Norveške in Litve. Danske oblasti niso želele ugibati o storilcu, opozorile pa so, da so vdori "delo profesionalnega igralca", ki uporablja mešanico vojaških in civilnih metod za motenje ključne infrastrukture.

Danski uradniki so potrdili, da so drone opazili na več vojaških objektih, vendar niso navedli, za katere lokacije gre.

Danska vrh EU
Novice "Oborožimo se. Rusija bi v od treh do petih letih lahko izvedla napad nekje v Evropi."
Vladimir Putin
Novice Putin za svoje tajno ladjevje odštel 14 milijard dolarjev
Eagle S v finskem pristanišču
Novice Ameriški napad na Putinovo tajno ladjevje
Terminal za utekočinjeni zemeljski plin
Novice Putinovo tajno ladjevje
Tanker Eventin
Novice Skrivnostne eksplozije uničujejo ruske tankerje. To je za zdaj znano.
Rusija aretacija Danska droni Francija Vladimir Putin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.