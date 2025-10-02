Francoska policija aretirala dva člana posadke ruskega tankerja

Francoska policija je aretirala dva člana posadke ruskega tankerja, ki je že več dni zasidran ob francoski obali, je danes na omrežju X sporočil novi francoski premier Sebastien Lecornu. Francoske oblasti sumijo, da tanker pripada ruski tajni floti in naj bi bil vpleten v incidente z droni na Danskem.

Včeraj smo pisali, da so zamaskirani francoski vojaki pretekli konec tedna vdrli na ruski tanker, ki je že več dni zasidran ob obali Saint-Nazaireja. Tanker je bil februarja tarča sankcij EU, ker je bil del ruskega tajnega ladjevja oziroma ladjevja v senci.

Novi francoski premier Sebastien Lecornu je danes na družbenem omrežju X sporočil, da je francoska policija aretirala dva člana posadke.

Aretirali so ju na zahtevo tožilca v Brestu, čigar urad vodi preiskavo tankerja. Posadka je obtožena, da ni predložila dokazila o zastavi, pod katero pluje, in da ni upoštevala ukazov oziroma ni želela sodelovati v preiskavi.

Remerciements à nos commandos Marine et aux équipages de la Marine nationale qui sont intervenus ce week-end à bord d'un pétrolier de la flotte fantôme russe, actuellement au mouillage au large de Saint-Nazaire, dans le cadre d’une enquête de pavillon.



Leur action a contribué au… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 2, 2025

Plovilo večkrat spremenilo ime in zastavo

V Franciji so nedavno začeli preiskavo 244-metrskega tankerja Boracay, zgrajenega leta 2007. Plovilo je doslej večkrat spremenilo ime in zastavo. Pred tem je bilo registrirano v Gabonu, na Marshallovih otokih in v Mongoliji.

"Ta posadka je storila nekaj zelo resnih kaznivih dejanj, ki upravičujejo trenutni sodni postopek," je novinarjem pred sredinim vrhom EU v danskem Köbenhavnu povedal francoski premier Emmanuel Macron.

Na vprašanje o morebitni povezavi med tankerjem in incidenti z droni na Danskem je odgovoril le, da želi glede tega ostati previden. Ob tem je izpostavil pomen evropskih prizadevanj za ustavitev t. i. ladjevja v senci, ki jo Rusija po uvedbi sankcij uporablja za izvoz nafte.

Tanker je sumljivo vpleten v prelete dronov, ki so motili danski zračni promet. Specializirana spletna stran The Maritime Executive poroča, da je bilo plovilo morda uporabljeno kot izstrelitvena ploščad za drone.

Vrsta incidentov prejšnji teden

Dansko je v preteklem tednu prizadela vrsta incidentov z droni nad njenimi vojaškimi bazami in letališči. Letala so opazili nad več vojaškimi objekti, vključno z največjo dansko letalsko bazo Karup, kar je za kratek čas privedlo do zaprtja civilnega zračnega prostora.

O dronih so poročali tudi iz Nemčije, Norveške in Litve. Danske oblasti niso želele ugibati o storilcu, opozorile pa so, da so vdori "delo profesionalnega igralca", ki uporablja mešanico vojaških in civilnih metod za motenje ključne infrastrukture.

Danski uradniki so potrdili, da so drone opazili na več vojaških objektih, vendar niso navedli, za katere lokacije gre.