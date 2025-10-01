Zamaskirani vojaki vdrli na ruski tanker, ki je že več dni zasidran ob zahodni francoski obali

Francija zaradi resnih kaznivih dejanj preiskuje tanker Boracay, ki je zasidran ob zahodni francoski obali in naj bi bil del ruske flote ladij v senci, je danes izjavil francoski predsednik Emmanuel Macron. Zamaskirani francoski vojaki so vdrli v tanker. Po poročanju medija The Maritime Executive bi bil lahko tanker vpleten v nedavne incidente z droni na Danskem.

V Franciji so začeli preiskavo tankerja, zasidranega ob obali Saint-Nazaireja, ki je bil februarja tarča sankcij Evropske unije, ker je bil del ruske "senčne flote". "Ta posadka je storila nekaj zelo resnih kaznivih dejanj, ki upravičujejo trenutni sodni postopek," je novinarjem pred današnjim neformalnim vrhom EU v danskem Koebenhavnu povedal Macron.

France has seized the 244-meter tanker “Pushpa” (also known as “Boracay”) off Saint-Nazaire, suspected of belonging to Russia’s shadow fleet. The ship, which departed Primorsk on September 20 with 115,000 tons of oil, is under investigation for maritime violations. pic.twitter.com/sKsHs5IFs4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 1, 2025

Francoski vojaki so danes vdrli v tanker

Na vprašanje o morebitni povezavi med tankerjem in incidenti z droni na Danskem je odgovoril le, da želi glede tega ostati previden. Ob tem je izpostavil pomen evropskih prizadevanj za ustavitev t. i. flote v senci, ki jo Rusija po uvedbi sankcij uporablja za izvoz nafte.

Francoski vojaki so se popoldne vkrcali na tanker, poroča Agence France-Presse (AFP). Maskirani vojaki v uniformah so patruljirali po palubi ladje.

Po navedbah tožilca v Brestu so preiskavo zoper plovilo sprožili zaradi "neuspešnega dokazovanja državljanstva plovila" in "odklonitve sodelovanja" s strani posadke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Analiza poti ladje

AFP je analizirala pot ladje z uporabo podatkov s spletne strani za sledenje ladjam VesselFinder. 244 metrov dolg tanker je po navedbah AFP Indijo zapustil v začetku avgusta in ostal zasidran pri ruski vasi Ust-Luga do 18. septembra, ko se je odpravil proti ruskemu pristanišču Primorsk blizu Sankt Peterburga na drugi strani Finskega zaliva.

Nato je približno deset ur ostal na naftnem terminalu, preden se je spet odpravil proti zahodu. 22. septembra, prvi dan skrivnostnih preletov dronov nad danskimi letališči, je dosegel obale Poljske in Švedske, nato pa dansko obalo.

23. septembra okoli 3. ure zjutraj so ga opazili južno od danskega otoka Lolland, preden je odplul proti Velikemu Beltu.

V noči na 25. september je bil tanker približno 160 kilometrov zahodno od Danske, preden se je ob 00.35 odpravil proti Rokavskemu prelivu, da bi dosegel Atlantik in nadaljeval pot proti jugu. 28. septembra ob polnoči je popolnoma spremenil smer in se usmeril proti francoski obali, kjer se je ustavil ob obali Saint-Nazaireja.

Plovilo je večkrat spremenilo ime in zastavo

244-metrsko plovilo, zgrajeno leta 2007, je večkrat spremenilo ime in zastavo. Pred tem je bilo registrirano v Gabonu, na Marshallovih otokih in v Mongoliji.

Plovilo je sumljivo vpleteno v prelete dronov, ki so motili danski zračni promet, poroča specializirana spletna stran The Maritime Executive, ki je navedla, da je bilo plovilo morda uporabljeno kot "izstrelitvena ploščad" ali "vaba".

Vrsta incidentov prejšnji teden

Dansko je v preteklem tednu prizadela vrsta incidentov z droni nad njenimi vojaškimi bazami in letališči. Letala so opazili nad več vojaškimi objekti, vključno z največjo dansko letalsko bazo Karup, kar je za kratek čas privedlo do zaprtja civilnega zračnega prostora.

O dronih so poročali tudi iz Nemčije, Norveške in Litve. Danske oblasti niso želele ugibati o storilcu, opozorile pa so, da so vdori "delo profesionalnega igralca", ki uporablja mešanico vojaških in civilnih metod za motenje kritične infrastrukture.

Danski uradniki so potrdili, da so drone opazili na več vojaških objektih, vendar niso navedli, za katere lokacije gre.