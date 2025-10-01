Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
1. 10. 2025,
10.37

Osveženo pred

40 minut

Sreda, 1. 10. 2025, 10.37

40 minut

Bližnji vzhod

Flotilja kljub pozivom, naj se ustavi, vztraja na poti proti Gazi

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
flotilja, humanitarna pomoč, Gaza, Palestina

Foto: Reuters

Italijanska premierka Giorgia Meloni je aktiviste flotilje, ki s humanitarno pomočjo pluje proti Gazi, pozvala, naj prekinejo pot, da ne bi ogrozili načrta ameriškega predsednika za končanje vojne med Izraelom in Hamasom. Flotilja, ki je medtem vstopila na območje, kjer bi jo lahko prestregle izraelske sile, vztraja pri nadaljevanju poti.

Pomembnejše novice dneva: 

10.20 Flotilja kljub pozivom, naj se ustavi, vztraja na poti proti Gazi

10.20 Flotilja kljub pozivom, naj se ustavi, vztraja na poti proti Gazi

Meloni je v izjavi opozorila, da je načrt, ki ga je v ponedeljek v Beli hiši predstavil predsednik Donald Trump, sprožil upanje na končanje vojne med Izraelom in Hamasom, ob tem pa dodala, da "temelji na krhkem ravnovesju, ki bi ga mnogi z veseljem uničili", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Bojim se, da bi lahko poskus flotilje, da bi prebila izraelsko pomorsko blokado, služil kot izgovor za to," je v torek zvečer objavljeni izjavi dejala Meloni. Flotiljo je pozvala, naj se ustavi in sprejme enega od predlogov za varno dostavo pomoči palestinskemu prebivalstvu.

Da naj se ustavijo, je aktiviste po poročanju italijanske tiskovne agencije AFP pozval tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Vendar je flotilja v izjavi pozive zavrnila in sporočila, da bo nadaljevala plovbo.

Globalna flotilja Sumud, na krovu katere je več sto aktivistov in poslancev, tudi italijanskih, si prizadeva prekiniti izraelsko pomorsko blokado palestinske enklave in dostaviti potrebno pomoč prebivalstvu. Flotilji se je pridružilo več kot 500 ljudi, med njimi tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg.

Italijanska vlada je flotilji, ki šteje okoli 50 plovil, poslala vojaško ladjo, da bi ji zagotovila zaščito, potem ko so aktivisti zatrdili, da so bila njihova plovila na poti tarča napadov z droni.

Flotilja je medtem vstopila na območje, kjer obstaja nevarnost, da jo bodo prestregle izraelske sile. V nizu objav na Telegramu je danes sporočila, da so na območju, "kjer so bile prejšnje flotilje napadene in/ali prestrežene".

Kot so še navedli, so zdaj "v visoki pripravljenosti". Dodali so, da se aktivnost dronov nad flotiljo povečuje, prav tako naj bi se njenim čolnom približala neidentificirana plovila, ki pa so nato zapustila območje.

Izrael, ki je že preprečil dva predhodna poskusa dostave humanitarne pomoči v Gazo po morju, je napovedal, da ladjam tudi tokrat ne bo dovolil, da bi dosegle palestinsko ozemlje. Flotiljo Sumud je pozval, naj humanitarno pomoč namesto tega dostavi v izraelsko pristanišče.

