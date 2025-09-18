Izrael nadaljuje operacijo v mestu Gaza

Tretji dan kopenske operacije Izrael nadaljuje silovito obstreljevanje mesta Gaza s tanki in letali, zaradi katerega iz mesta beži vse več ljudi. V zadnjih 24 urah je bilo po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje v mestu ubitih več deset ljudi, po vsej enklavi 79, ranjenih pa 228, poroča portal katarske televizije Al Jazeera. Izraelska vojska medtem proti središču mesta napreduje iz dveh smeri, s severozahoda in juga.

Papež Leon XIV. je v intervjuju, ki ga je z njim julija opravila ameriška novinarka in je danes izšel v knjigi razkril, da Sveti sedež izraelsko ravnanje v Gazi za zdaj ni pripravljen označiti za genocid.

"Beseda genocid se vedno pogosteje uporablja," je glede dogajanja v Gazi dejal papež novinarki ameriškega katoliškega spletnega portala Crux Elise Ann Allen v intervjuju, ki je del biografije Papež Leon XIV.: državljan sveta, misijonar 21. stoletja.

"Uradno Sveti sedež meni, da v tem trenutku ne moremo podati nobene izjave o tem," je poudaril po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Foto: Reuters Po njegovih besedah je skrb zbujajoče, da celo ZDA ne morejo zadosti pritisniti na Izrael, naj ublaži trpljenje v palestinski enklavi, kjer po navedbah ZN prebivalci trpijo lakoto. Papež je še poudaril, da se dogajanja v Gazi ne more spregledati, ampak je treba nadaljevati prizadevanja, da bi tam dosegli spremembe.

Tretji dan kopenske operacije Izrael nadaljuje silovito obstreljevanje mesta Gaza s tanki in letali, zaradi katerega iz mesta beži vse več ljudi. V zadnjih 24 urah je bilo po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje v mestu ubitih več deset ljudi, po vsej enklavi 79, ranjenih pa 228, poroča portal katarske televizije Al Jazeera.

Tuje tiskovne agencije poročajo o stalnem toku prebivalcev, ki peš, v vozilih in vpregah z osli zapuščajo mesto proti jugu. Izraelska vojska medtem proti središču mesta napreduje iz dveh smeri, s severozahoda in juga.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes na omrežju X opozoril, da so že zdaj preobremenjene bolnišnice v mestu na robu propada. Zaradi stopnjevanja nasilja je namreč blokiran dostop do njih, WHO pa jim ne more dostaviti potrebnih zalog. Po njegovih besedah ranjeni in invalidi tudi ne morejo priti do varnih območij.

Izrael nadaljuje napade tudi drugod po enklavi. Po današnjih podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je bilo v zadnjih 24 urah v izraelskih napadih ubitih 79 ljudi, s čimer je skupno število smrtnih žrtev od začetka izraelske agresije oktobra 2023 preseglo 65.140.

Ob tem so na ministrstvu opozorili, da so številni še vedno ujeti pod ruševinami.

Izraelska vojska pa je danes sporočila, da je v sredo v mestu Gaza napadla skladišče orožje Hamasa, v katerem je bil eksploziv. Na območju Han Junisa in Rafe na jugu je po lastnih navedbah uničila na desetine vojaških ciljev, med drugim opazovalne postaje in tunelske jaške.

