Izrael stopnjuje bombardiranje Gaze. Na obisku Marco Rubio. #video

Izraelske sile so uničile najmanj 30 stanovanjskih blokov v mestu Gaza in prisilile tisoče ljudi, da so zapustili svoje domove, so sporočili palestinski uradniki med obiskom ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia. Ta je v nedeljo prispel v Izrael, da bi se pogovoril o prihodnosti konflikta.

Pomembnejši dogodki dneva:



8.08 Rubio prispel v Jeruzalem, medtem ko Izrael stopnjuje bombardiranje Gaze

Izrael je sporočil, da namerava zavzeti mesto, kamor se je zateklo približno milijon Palestincev, kot del svojega zastavljenega cilja – uničiti militantno skupino Hamas – z okrepljenimi napadi na to, kar Izrael imenuje zadnja trdnjava Hamasa.

Politično vodstvo skupine, ki je bilo vključeno v pogovore o morebitni prekinitvi ognja in izpustitvi talcev, je bilo v torek tarča v izraelskem zračnem napadu na Doho, kar je naletelo na obsodbo z vseh strani.

Foto: Reuters Katar bo v ponedeljek gostil arabsko-islamski vrh, na katerem bodo razpravljali o naslednjih korakih. Rubio je dejal, da se želi Washington pogovoriti o tem, kako osvoboditi preostalih 48 talcev, ki jih držijo v Gazi, in obnoviti obalni pas. Od 48 naj bi jih bilo živih le 20.

"Kar se je zgodilo, se je zgodilo," je dejal. "Srečali se bomo z izraelskim vodstvom. Pogovorili se bomo o tem, kaj prinaša prihodnost," je Rubio dejal pred odhodom v Izrael, kjer bo ostal do torka.

Po prihodu v Jeruzalem si je Rubio ogledal Zid žalovanja, srečal pa se je tudi s premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Obisk zidu pomeni "ameriško potrditev Jeruzalema kot večne prestolnice Izraela", je zapisano v izjavi State Departmenta. Konec leta 2017, med svojim prvim predsedniškim mandatom, je Donald Trump priznal Jeruzalem za prestolnico Izraela in tja iz Tel Aviva preselil ameriško veleposlaništvo.