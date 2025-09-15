Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Bližnji vzhod

Izrael stopnjuje bombardiranje Gaze. Na obisku Marco Rubio. #video

Izraelske sile so uničile najmanj 30 stanovanjskih blokov v mestu Gaza in prisilile tisoče ljudi, da so zapustili svoje domove, so sporočili palestinski uradniki med obiskom ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia. Ta je v nedeljo prispel v Izrael, da bi se pogovoril o prihodnosti konflikta.

Izraelske sile so uničile najmanj 30 stanovanjskih blokov v mestu Gaza in prisilile tisoče ljudi, da so zapustili svoje domove, so sporočili palestinski uradniki med obiskom ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia.

Izrael je sporočil, da namerava zavzeti mesto, kamor se je zateklo približno milijon Palestincev, kot del svojega zastavljenega cilja – uničiti militantno skupino Hamas – z okrepljenimi napadi na to, kar Izrael imenuje zadnja trdnjava Hamasa.

Politično vodstvo skupine, ki je bilo vključeno v pogovore o morebitni prekinitvi ognja in izpustitvi talcev, je bilo v torek tarča v izraelskem zračnem napadu na Doho, kar je naletelo na obsodbo z vseh strani.

Benjamin Netanjahu, Marco Rubio | Foto: Reuters Foto: Reuters Katar bo v ponedeljek gostil arabsko-islamski vrh, na katerem bodo razpravljali o naslednjih korakih. Rubio je dejal, da se želi Washington pogovoriti o tem, kako osvoboditi preostalih 48 talcev, ki jih držijo v Gazi, in obnoviti obalni pas. Od 48 naj bi jih bilo živih le 20.
"Kar se je zgodilo, se je zgodilo," je dejal. "Srečali se bomo z izraelskim vodstvom. Pogovorili se bomo o tem, kaj prinaša prihodnost," je Rubio dejal pred odhodom v Izrael, kjer bo ostal do torka.

Po prihodu v Jeruzalem si je Rubio ogledal Zid žalovanja, srečal pa se je tudi s premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Obisk zidu pomeni "ameriško potrditev Jeruzalema kot večne prestolnice Izraela", je zapisano v izjavi State Departmenta. Konec leta 2017, med svojim prvim predsedniškim mandatom, je Donald Trump priznal Jeruzalem za prestolnico Izraela in tja iz Tel Aviva preselil ameriško veleposlaništvo. 

