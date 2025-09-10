Nov napad na ladjo s pomočjo za Gazo? Aktivisti objavili posnetek. #video

Ena od ladij flotilje s človekoljubno pomočjo za Gazo, ki je zasidrana v pristanišču v Tuniziji, je bila v torek zvečer tarča napada z dronom, so danes sporočili organizatorji flotilje. Pobuda Globalna flotilja Sumud (GSF) je sporočila, da je bila ladja, ki pluje pod britansko zastavo, poškodovana v požaru na krovu, žrtev pa ni bilo.

Propalestinski aktivisti, ki so se z več deset ladjami s humanitarno pomočjo na poti iz Španije v Gazo ustavili in zasidrali v Tuniziji, so o napadu z dronom na eno od njihovih ladij poročali že v ponedeljek zvečer.

V torek so na družbenih omrežjih sporočili, da je nekaj, domnevno dron, v ponedeljek zvečer zadelo eno izmed glavnih ladij flotilje in na njej povzročilo požar. Tunizijske oblasti tega niso potrdile, sporočile so le, da na območju niso zasledili nobenih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Že drugi takšen napad v dveh dneh"

Aktivisti pobude GSF pa so danes na družbenih omrežjih objavili videoposnetek torkovega napada na ladjo Alma. V njem je videti blisk, ki z neba zadene ladjo in povzroči požar. Objavili so tudi video s poškodbami na zgornjem krovu ladje. "To je že drugi takšen napad v dveh dneh," so dodali. Poudarili so, da bodo kljub temu poskusu, da bi jih ovirali pri njihovi misiji, nadaljevali pot proti palestinski enklavi. Sporočili so tudi, da so požar na ladji pogasili ter da so posadka in potniki varni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese je ob videoposnetku goreče ladje na družbenih omrežjih pripisala, da "videoposnetki kažejo, da je dron brez luči, da ga ne bi videli, na krov ladje Alme odvrgel napravo, ki je povzročila požar".

Flotilja z več tonami pomoči za Gazo in več sto propalestinskimi aktivisti, med katerimi so tudi švedska aktivistka Greta Thunberg in več poslancev Evropskega parlamenta, naj bi pot proti palestinski enklavi nadaljevala danes.