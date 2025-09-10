Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
10. 9. 2025,
12.17

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
pomoč napad ladja Tunizija Gaza

Sreda, 10. 9. 2025, 12.17

18 minut

Nov napad na ladjo s pomočjo za Gazo? Aktivisti objavili posnetek. #video

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Ena od ladij flotilje s človekoljubno pomočjo za Gazo, ki je zasidrana v pristanišču v Tuniziji, je bila v torek zvečer tarča napada z dronom, so danes sporočili organizatorji flotilje. Pobuda Globalna flotilja Sumud (GSF) je sporočila, da je bila ladja, ki pluje pod britansko zastavo, poškodovana v požaru na krovu, žrtev pa ni bilo.

Propalestinski aktivisti, ki so se z več deset ladjami s humanitarno pomočjo na poti iz Španije v Gazo ustavili in zasidrali v Tuniziji, so o napadu z dronom na eno od njihovih ladij poročali že v ponedeljek zvečer.

V torek so na družbenih omrežjih sporočili, da je nekaj, domnevno dron, v ponedeljek zvečer zadelo eno izmed glavnih ladij flotilje in na njej povzročilo požar. Tunizijske oblasti tega niso potrdile, sporočile so le, da na območju niso zasledili nobenih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Že drugi takšen napad v dveh dneh"

Aktivisti pobude GSF pa so danes na družbenih omrežjih objavili videoposnetek torkovega napada na ladjo Alma. V njem je videti blisk, ki z neba zadene ladjo in povzroči požar. Objavili so tudi video s poškodbami na zgornjem krovu ladje. "To je že drugi takšen napad v dveh dneh," so dodali. Poudarili so, da bodo kljub temu poskusu, da bi jih ovirali pri njihovi misiji, nadaljevali pot proti palestinski enklavi. Sporočili so tudi, da so požar na ladji pogasili ter da so posadka in potniki varni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese  je ob videoposnetku goreče ladje na družbenih omrežjih pripisala, da "videoposnetki kažejo, da je dron brez luči, da ga ne bi videli, na krov ladje Alme odvrgel napravo, ki je povzročila požar".

Flotilja z več tonami pomoči za Gazo in več sto propalestinskimi aktivisti, med katerimi so tudi švedska aktivistka Greta Thunberg in več poslancev Evropskega parlamenta, naj bi pot proti palestinski enklavi nadaljevala danes.

dron, napad, Tunizija, Greta Tunberg
Novice Ladjo z Greto Thunberg zadel dron? Pojavil se je posnetek. #video
Kaja Kallas
Novice "Nismo enotni"
napad na Doho
Novice V izraelskem napadu v Dohi ubitih več ljudi, vodja Hamasa naj bi preživel #video
pomoč napad ladja Tunizija Gaza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.