Želite prejemati e-novice?
Na. R.

Ladjo z Greto Thunberg zadel dron? Pojavil se je posnetek. #video

Vodilno ladjo konvoja organizatorjev Globalna flotilja Sumud (GSF) z misijo dostave humanitarne pomoči v Gazo naj bi v pristanišču v Tuniziji zadel dron. Na tej ladji je tudi aktivistka Greta Thunberg, ladja pa naj bi proti enklavi izplula v sredo. Na družbenih omrežjih se je že pojavil videoposnetek domnevnega napada, a za zdaj še ni potrjeno, ali je bil dejansko napad z dronom.

Po navedbah organizatorjev naj bi ladjo Femili, na kateri je podnebna aktivistka Greta Thunberg skupaj z drugimi aktivisti, med bivanjem v pristanišču Sidi Bou Said zadel dron, poroča Times of Israel.

V tistem trenutku so bili na krovu člani upravnega odbora flote, vsi potniki in člani posadke pa so varni, so še sporočili organizatorji.

Na omrežjih se pojavljajo tudi fotografije z nekaj škode na ladji, za katero pa naj ne bi bil vzrok napad z dronom.

Posebna poročevalka Združenih narodov za človekove pravice na palestinskih ozemljih Francesca Albanese je na omrežju X zapisala, da je skupaj z lokalnimi oblastmi in organizatorji v pristanišču, kjer poskuša ugotoviti dejstva.

Tunizijska nacionalna garda je medtem že sporočila, da na tem območju ni zaznala prisotnosti dronov. "Po predhodnih ugotovitvah je na ladji, ki je bila zasidrana 50 navtičnih milj od pristanišča Sidi Bou Said in je prispela iz Španije, izbruhnil požar med rešilnimi jopiči," je dejal tiskovni predstavnik Nacionalne garde Hussem Edin Jebabli. "Preiskava še poteka," je sklenil. 

