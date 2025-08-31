Hutijevci pridržali najmanj enajst članov osebja ZN

Jemenski uporniški hutijevci so po poročanju Združenih narodov danes pridržali najmanj enajst članov osebja te mednarodne organizacije med vdorom v njihove prostore. Hutijevci so sicer izvedli vrsto aretacij potem, ko je bil ta teden v nizu izraelskih zračnih napadov ubit njihov premier Ahmed Ghaleb Naser al Rahavi, poroča AFP.

Hutijevski uporniki še niso uradno komentirali poročil o racijah, vendar so pred tem že večkrat pridržali mednarodne humanitarne delavce.

Posebni odposlanec generalnega sekretarja ZN za Jemen Hans Grundberg je odločno obsodil nov val današnjih aretacij osebja ZN v Sani in Hodejdi ter nasilen vstop v prostore ZN.

Grundberg je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da je bilo pridržanih najmanj enajst članov osebja ZN. Zahteval je, da jih hutijevci "nemudoma in brezpogojno" izpustijo. Pridržali naj bi zaposlene v Svetovnem programu za hrano in Unicefu.

Izrael je ta teden izvedel napad na jemensko prestolnico Sana, kjer so bili na srečanju zbrani politični voditelji hutijevcev. Jemenski hutijevski uporniki so kasneje potrdili, da je bil v napadih ubit njihov premier Ahmed Ghaleb Naser al Rahavi ter več drugih visokih uradnikov in političnih predstavnikov.