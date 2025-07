Hutijevci objavili posnetek napada na ladjo v Rdečem morju? #video

Jemenski Hutijevci so v nedeljo z brezplotnimi letalniki in raketami v Rdečem morju napadli ladjo Magic Seas. Ladja se je po napadu potopila, posadka se je rešila. Odgovornost je prevzela vojaška organizacija Ansar Allah. Razlog za napad je bila kršitev prepovedi vstopa v izraelska pristanišča. Po omrežju X je danes zaokrožil domnevni posnetek napada.

Hutijevci, ki nadzirajo velik del Jemna, so zaradi izraelskih napadov na Gazo v znak solidarnosti s Palestinci začeli napadati tako Izrael kot ladje v Rdečem morju. Ob obalah Jemna napadajo zlasti ladje, povezane z Izraelom. Do nedavnega so napadali tudi ameriška plovila, a so maja z ZDA dosegli dogovor o prekinitvi medsebojnih napadov.

Plovilo v grški lasti so Hutijevci opredelili kot legitimno tarčo, ker je bila pred tem zasidrana v Izraelu. To je bil prvi napad hutijevcev na civilno plovilo letos. Izraelske sile so še isti dan bombardirale jemenska pristanišča.

Ladjo, ki pluje pod zastavo Liberije, je posadka po napadu zapustila. Po navedbah hutijevcev je plovilo kasneje potonilo. Posadko je rešila bližnja trgovska ladja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.