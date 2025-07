Incident nad Rdečim morjem: Kitajci z laserjem napadli nemško letalo

"Med misijo EU ASPIDES je kitajska vojaška ladja z laserjem ciljala na nemško letalo. Ogroženost osebja in oviranje operacije sta popolnoma nesprejemljiva. Kitajski veleposlanik je bil danes poklican na zagovor," je na družbenem omrežju X sporočilo nemško zunanje ministrstvo.

Po poročanju Bilda se je napad zgodil v začetku julija v bližini obale Jemna. Med rutinskim poletom v okviru misije EU ASPIDES je nemško izvidniško letalo nad Rdečim morjem brez opozorila z laserjem oslepila kitajska vojaška ladja.

"Uporaba laserja predstavlja tvegaje za ljudi in opremo," je za Bild povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva. Posadka je rutinski pregled nad Črnim morjem zato prekinila.

Vojska laser večkrat uporabi proti zahodnim letalom z namenom, da zaslepi pilota in zmoti delovanje letala. Usmerjanje laserskega žarka v vojski sicer velja za grozečo gesto. Leta 2018 naj bi Kitajska z laserji napadla ameriška vojaška letala, zaradi česar je več pilotov utrpelo lažje poškodbe. Kitajska je obtožbe za napad zanikala.

EUNAVFOR ASPIDES je vojaška operacija Evropske unije, ki prispeva k zaščiti svobode plovbe in varnosti na morju, zlasti za tovorne in trgovske ladje v Rdečem morju, Indijskem oceanu in Perzijskem zalivu, v okviru Skupne varnostne in obrambne politike EU.