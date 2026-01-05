Na otoku pri Jemnu ujetih več turistov, tudi Hrvati

Na otoku Sokotra, ki spada pod Jemen in leži ob Adenskem zalivu blizu obale Somalije, je obtičalo več sto turistov, potem ko so zaradi izbruha spopadov v Jemnu odpovedali številne polete. Turisti na otok, ki je med drugim znan po neokrnjeni naravi, prihajajo zlasti prek Združenih arabskih emiratov.

V Jemnu so v zadnjih dneh odpovedali številne polete, potem ko so v tej državi na skrajnem jugu Arabskega polotoka znova izbruhnili spopadi med različnimi oboroženimi skupinami, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati in Savdska Arabija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obtičalo več kot 400 tujih turistov

Zaradi odpovedi poletov je na otoku Sokotra obtičalo več kot 400 tujih turistov, je po navedbah AFP sporočil predstavnik lokalnih oblasti.

Jemenski arhipelag Sokotra, ki ga poleg največjega sestavlja še pet manjših otokov, leži ob Adenskem zalivu in je približno 350 kilometrov oddaljen od obale na jugu Jemna. S svojo samotno in oddaljeno lego, endemičnimi vrstami in neokrnjeno naravo privlači zlasti pustolovske popotnike.

"Trenutno imamo 416 tujcev različnih narodnosti, med njimi več kot 60 Rusov," je dejal uradnik, ki ni želel biti imenovan. Predstavnik ene izmed turističnih agencij je navedel podobno številko. Turisti naj bi na Sokotri obtičali po praznovanju novega leta.

Med njimi tudi državljani Hrvaške

Poleg Rusov naj bi večinoma šlo za državljane Francije, Velike Britanije in ZDA, pa tudi evropskih držav, kot sta Hrvaška in Poljska.

Na otoku so zaradi spopadov prejšnji mesec razglasili izredne razmere, s čimer je bila prekinjena redna letalska povezava med Sokotro in Abu Dabijem.

Lokalne oblasti na Sokotri so dodale, da so že zaprosile za ponovno vzpostavitev rednih letov, in želijo otok "ohraniti odmaknjen od političnih sporov".

Sokotra je sicer od leta 2020 pod nadzorom Južnega tranzicijskega sveta (STC), jemenske separatistične skupine s podporo Združenih arabskih emiratov, ki je med državljansko vojno prevzela nadzor nad delom ozemlja na jugu države. Otok ima približno 50 tisoč prebivalcev, ki so se v veliki meri uspeli izogniti posledicam katastrofalne državljanske vojne v Jemnu.