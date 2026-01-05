Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
17.53

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
turisti napad Jemen

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 17.53

1 ura, 2 minuti

Na otoku pri Jemnu ujetih več turistov, tudi Hrvati

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Socotra | Jemenski arhipelag Sokotra, ki ga poleg največjega sestavlja še pet manjših otokov, leži ob Adenskem zalivu in je približno 350 kilometrov oddaljen od obale na jugu Jemna. | Foto Guliverimage

Jemenski arhipelag Sokotra, ki ga poleg največjega sestavlja še pet manjših otokov, leži ob Adenskem zalivu in je približno 350 kilometrov oddaljen od obale na jugu Jemna.

Foto: Guliverimage

Na otoku Sokotra, ki spada pod Jemen in leži ob Adenskem zalivu blizu obale Somalije, je obtičalo več sto turistov, potem ko so zaradi izbruha spopadov v Jemnu odpovedali številne polete. Turisti na otok, ki je med drugim znan po neokrnjeni naravi, prihajajo zlasti prek Združenih arabskih emiratov.

V Jemnu so v zadnjih dneh odpovedali številne polete, potem ko so v tej državi na skrajnem jugu Arabskega polotoka znova izbruhnili spopadi med različnimi oboroženimi skupinami, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati in Savdska Arabija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obtičalo več kot 400 tujih turistov 

Zaradi odpovedi poletov je na otoku Sokotra obtičalo več kot 400 tujih turistov, je po navedbah AFP sporočil predstavnik lokalnih oblasti.

Jemenski arhipelag Sokotra, ki ga poleg največjega sestavlja še pet manjših otokov, leži ob Adenskem zalivu in je približno 350 kilometrov oddaljen od obale na jugu Jemna. S svojo samotno in oddaljeno lego, endemičnimi vrstami in neokrnjeno naravo privlači zlasti pustolovske popotnike.

"Trenutno imamo 416 tujcev različnih narodnosti, med njimi več kot 60 Rusov," je dejal uradnik, ki ni želel biti imenovan. Predstavnik ene izmed turističnih agencij je navedel podobno številko. Turisti naj bi na Sokotri obtičali po praznovanju novega leta.

Med njimi tudi državljani Hrvaške 

Poleg Rusov naj bi večinoma šlo za državljane Francije, Velike Britanije in ZDA, pa tudi evropskih držav, kot sta Hrvaška in Poljska.

Na otoku so zaradi spopadov prejšnji mesec razglasili izredne razmere, s čimer je bila prekinjena redna letalska povezava med Sokotro in Abu Dabijem.

Lokalne oblasti na Sokotri so dodale, da so že zaprosile za ponovno vzpostavitev rednih letov, in želijo otok "ohraniti odmaknjen od političnih sporov".

Sokotra je sicer od leta 2020 pod nadzorom Južnega tranzicijskega sveta (STC), jemenske separatistične skupine s podporo Združenih arabskih emiratov, ki je med državljansko vojno prevzela nadzor nad delom ozemlja na jugu države. Otok ima približno 50 tisoč prebivalcev, ki so se v veliki meri uspeli izogniti posledicam katastrofalne državljanske vojne v Jemnu.

Hutiji
Novice Jemenska vlada in hutijevski uporniki bodo izmenjali 2.900 ujetnikov
turisti napad Jemen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.