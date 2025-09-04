Izraelski obrambni minister Izrael Kac je jemenskim hutijevskim upornikom po okrepitvi njihovih raketnih napadov na Izrael v zadnjih dneh danes zagrozil z desetimi nadlogami, znanimi iz stare zaveze Svetega pisma.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



10.25 Izrael jemenskim hutijevcem grozi s svetopisemskimi nadlogami

"Hutijevci spet izstreljujejo rakete na Izrael. Nadloga teme, nadloga prvorojencev, vseh deset nadlog bomo izpolnili," je na omrežju X zapisal obrambni minister. Ob tem se je nanašal na deset nadlog oz. nesreč iz stare zaveze, ki jih je Bog povzročil Egiptu, da bi prepričal faraona o osvoboditvi zasužnjenih Izraelcev.

Danes zjutraj je izraelska vojska sporočila, da je raketa, izstreljena iz Jemna, zadela območje tik izven izraelskega ozemlja. Dan pred tem je vojska prestregla dve raketi hutijevcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik hutijevskih sil je dejal, da so uporniki z balistično raketo ciljali letališče Ben Gurion v Tel Avivu.

Hutijevski uporniki, ki jih podpira Iran, so se namreč zavzeli za okrepitev napadov na Izrael, potem so bili prejšnji teden v izraelskih zračnih napadih ubiti njihov premier Ahmed Ghaleb Naser al Rahavin in 11 drugih visokih uradnikov.

V odgovor je Izrael v Jemnu izvedel več povračilnih napadov, tarče pa so bila pristanišča, elektrarne in mednarodno letališče v jemenski prestolnici Sani, ki jo prav tako nadzirajo uporniki.