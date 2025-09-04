Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
4. 9. 2025,
10.30

47 minut

Bližnji vzhod

Izrael jemenskim hutijevcem grozi s svetopisemskimi nadlogami

Na. R., STA

Jemen, hutijci | Hutijevci, ki nadzirajo velik del Jemna, sicer od ofenzive Izraela na Gazo oktobra 2023 Izrael redno napadajo z droni in raketami ter trdijo, da to počnejo v znak solidarnosti s Palestino. | Foto Reuters

Hutijevci, ki nadzirajo velik del Jemna, sicer od ofenzive Izraela na Gazo oktobra 2023 Izrael redno napadajo z droni in raketami ter trdijo, da to počnejo v znak solidarnosti s Palestino.

Foto: Reuters

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je jemenskim hutijevskim upornikom po okrepitvi njihovih raketnih napadov na Izrael v zadnjih dneh danes zagrozil z desetimi nadlogami, znanimi iz stare zaveze Svetega pisma.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:

10.25 Izrael jemenskim hutijevcem grozi s svetopisemskimi nadlogami

10.25 Izrael jemenskim hutijevcem grozi s svetopisemskimi nadlogami

"Hutijevci spet izstreljujejo rakete na Izrael. Nadloga teme, nadloga prvorojencev, vseh deset nadlog bomo izpolnili," je na omrežju X zapisal obrambni minister. Ob tem se je nanašal na deset nadlog oz. nesreč iz stare zaveze, ki jih je Bog povzročil Egiptu, da bi prepričal faraona o osvoboditvi zasužnjenih Izraelcev.

Danes zjutraj je izraelska vojska sporočila, da je raketa, izstreljena iz Jemna, zadela območje tik izven izraelskega ozemlja. Dan pred tem je vojska prestregla dve raketi hutijevcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik hutijevskih sil je dejal, da so uporniki z balistično raketo ciljali letališče Ben Gurion v Tel Avivu.

Hutijevski uporniki, ki jih podpira Iran, so se namreč zavzeli za okrepitev napadov na Izrael, potem so bili prejšnji teden v izraelskih zračnih napadih ubiti njihov premier Ahmed Ghaleb Naser al Rahavin in 11 drugih visokih uradnikov.

V odgovor je Izrael v Jemnu izvedel več povračilnih napadov, tarče pa so bila pristanišča, elektrarne in mednarodno letališče v jemenski prestolnici Sani, ki jo prav tako nadzirajo uporniki.

