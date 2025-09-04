Pirc Musar ostro: Plenković bi mi moral zaploskati že iz spoštovanja

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je za hrvaško televizijo RTL dala intervju in med drugim pokomentirala dejanje hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, ki ji na Blejskem strateškem forumu po govoru o priznanju Palestine ni ploskal. "Moral bi, že iz spoštovanja," je za RTL dejala Pirc Musar. Predsednici po govoru sicer ni zaploskal tudi njen predhodnik Borut Pahor.

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je v intervjuju za RTL Direkt spregovorila o priznanju Palestine in kritikah Izraela, komentirala pa je tudi dejstvo, da ji hrvaški premier Andrej Plenković ni zaploskal, ko je pred nekaj dnevi v govoru na Bledu izraelsko politiko označila za genocidno.

"Sem prva predsednica v Evropi, ki je to povedala na glas"

"Že iz spoštovanja bi morali politični funkcionarji ploskati državniškim govorom. Po drugi strani pa seveda razumem, da se politični pogledi na reševanje situacije razlikujejo. Dejstvo, da se v Palestini dogaja genocid, ni bilo zapisano v govoru, to sem povedala iz srca, v tistem trenutku, in ja, bila sem prva predsednica v Evropi, ki je to povedala na glas. Kot predsednik moraš seveda premisliti, preden nekaj rečeš, ne moreš kar tako povedati, kar ti leži na duši, ampak v tem norem, besnem svetu se mi zdi, da nas je premalo, ki poskušamo biti nekakšen glas razuma. Mislim, da je to, kar Izrael počne danes, globoko narobe, to so hude kršitve mednarodnega prava," je dejala Nataša Pirc Musar.

Hrvaški premier Andrej Plenković predsednici Nataši Pirc Musar po govoru ni zaploskal. Foto: STA

"Svetu je treba povedati, kaj je prav in kaj narobe"

Dodala je, da slovensko priznanje Palestine ni bila lahka politična odločitev, vendar meni, da je treba svetu povedati, kaj je prav in kaj narobe. "Prepričana sem, da se je Slovenija s takšno odločitvijo postavila na pravo stran zgodovine. Vsak tak korak moramo razumeti kot korak k umirjanju strasti in vojne situacije."

Komentirala je oklevanje nekaterih držav, vključno s Hrvaško, da storijo enako. "Vsak državnik in politik bi moral vedno gledati na odločitve države in njene politike v kontekstu neke zgodovine. Verjetno je podobno s Hrvaško. Vaša zgodovina vam na nek način narekuje določena politična stališča. Poskušam to razumeti, vendar težko vidim to neenotnost Evropske unije, še posebej, ko gre za Izrael in vprašanje genocida v Palestini. Nismo še dosegli točke, ko bi kot Evropska unija jasno obsojali vedenje Izraela, smo pa obsodili Hamas. Ne gre nam dobro. In to je, če mene vprašate, največja slabost Evropske unije v tem vse bolj bipolarnem svetu. Žalostno mi je slišati, da ni čas za sankcije proti Izraelu. Sprašujem se, zakaj celotna Evropa, pa tudi nekatere druge države, iščejo in uvajajo sankcije proti Rusiji, ki še ni končala vojne proti Ukrajini, kje je razlika?" je za RTL Direkt povedala Pirc Musar.

"Če bomo sejali sovraštvo proti vsem migrantom, se ne bo zgodilo nič dobrega"

Ko gre za migracije, poudarja, da so se dogajale v vsakem obdobju človeške zgodovine in da na svetu ni nobene države, ki bi bila etnično čista. "Ni je. Migracije so del našega življenja, multikulturalizem je tisto, kar nas bogati. Če bomo začeli sejati sovraštvo proti vsem migrantom, se ne bo zgodilo nič dobrega, je dejala.

Na koncu intervjuja se je slovenska predsednica dotaknila tudi dobrososedskih odnosov s Hrvaško. "Zelo sem vesela, da lahko govorim za hrvaško javnost, za vašo televizijo, ker je dobro, da se poslušamo, smo sosedje, morali bi biti prijatelji. Če smo sosedje, bo to ostalo za vedno, in biti prijatelj, na tem moramo delati. Ampak smo dobri prijatelji, nimam ničesar negativnega povedati," je sklenila.