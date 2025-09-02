Belgija bo ta mesec na Generalni skupščini Združenih narodov priznala Palestino, je danes sporočil belgijski zunanji minister Maxime Prevot. Po navedbah ministra se je Belgija tako odločila zaradi humanitarne katastrofe v Gazi. Minister je sicer poudaril, da bo priznanje sledilo šele po izpustitvi talcev.

"Belgija bo na skupščini ZN priznala Palestino. Proti izraelski vladi bodo uvedene stroge sankcije," je zunanji minister zapisal na omrežju X.

"Glede na nasilje, ki ga je Izrael zagrešil v nasprotju z mednarodnim pravom, mora Belgija glede na svoje mednarodne obveznosti, vključno z dolžnostjo preprečevanja kakršnegakoli tveganja genocida, sprejeti odločne odločitve za povečanje pritiska na izraelsko vlado in teroriste Hamasa," je še zapisal Prevot.

Dodal je, da ne gre za kaznovanje izraelskega ljudstva, temveč za zagotovitev, da izraelska vlada spoštuje mednarodno in humanitarno pravo.

Ob tem je poudaril, da bo administrativna formalizacija priznanja palestinske države sledila šele, ko bo izpuščen zadnji talec in palestinsko islamistično gibanje Hamas ne bo imelo več nadzora nad Palestino.

Belgija se je pridružila vrsti držav

Belgija se je tako pridružila vrsti držav, ki so napovedale priznanje Palestine na zasedanju Generalne skupščine ZN, ki bo med 9. in 23. septembrom v New Yorku. To je julija najprej napovedala Francija, sledili so Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija.

Palestinsko državo, ki vključuje Gazo in Zahodni breg, priznava najmanj 142 držav, med njimi Slovenija. ZDA in Izrael temu odločno nasprotujejo.