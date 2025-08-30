Izraelska vojska obtožena groženj novinarjem Deutsche Welle

Izraelska vojska je bila obtožena, da je grozila novinarjem nemške televizije Deutsche Welle (DW) med opravljanjem dela na zasedenm Zahodnem bregu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ekipa novinarjev naj bi bila med snemanjem v Ramali izpostavljena grožnjam z orožjem in napadu s solzivcem s strani izraelskih vojakov.

Pomembnejši poudarki:



12.35 Kallas ne pričakuje preboja glede ukrepanja proti Izraelu

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas danes na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU v Koebenhavnu ne pričakuje preboja glede ukrepanja proti Izraelu zaradi kršitev človekovih pravic v Gazi. Več ministrov je bilo ob tem kritičnih do ZDA zaradi zavrnitve vizumov palestinske delegacije za septembrsko zasedanje ZN v New Yorku.

"Nisem zelo optimistična, saj niti predlog za delno prekinitev sodelovanja Izraela v programu Obzorje Evropa, ki je precej prizanesljiv, ni prejel podpore kvalificirane večine držav članic," je glede možnosti za ukrepanje EU proti Izraelu pred zasedanjem povedala Kallas. Dodala je, da danes zagotovo ne bodo sprejemali odločitev o morebitnih sankcijah, saj je zasedanje neformalno.

Danski zunanji minister Lars Loekke Rasmussen, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, se je medtem zavzel za ukrepanje proti Izraelu. "Naše stališče je, da moramo zdaj od besed preiti k dejanjem," je poudaril.

Izraelska vojska je bila obtožena, da je grozila novinarjem nemške televizije Deutsche Welle (DW) med opravljanjem dela na zasedenm Zahodnem bregu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ekipa novinarjev naj bi bila med snemanjem v Ramali izpostavljena grožnjam z orožjem in napadu s solzivcem s strani izraelskih vojakov.

"Ekipa DW je bila med snemanjem v Ramali izpostavljena grožnjam z orožjem in napadu s solzivcem s strani izraelskih vojakov, kljub temu da so nosili jasno označeno opremo z napisom 'PRESS'," so v petek sporočili pri nemški televiziji.

Izraelska vojska incidenta še ni komentirala.

Po navedbah DW je novinarska ekipa dokumentirala tveganja, s katerimi se soočajo medijski delavci na Zahodnem bregu, in opazovala delo lokalnega novinarja med tamkajšnjimi demonstracijami.

Do groženj novinarjem je prišlo med racijo v mestu Ramala. Po navedbah izraelske vojske so bile tarča racije menjalnice, obtožene prenosa sredstev palestinskemu gibanju Hamas za podporo "terorističnih dejavnosti proti Izraelu".

Palestinsko ministrstvo za zdravje s sedežem v Ramali je kasneje sporočilo še, da je bilo v raciji poškodovanih 30 oseb.