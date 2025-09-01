Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
K. M., St. M., STA

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
14.27

Palestina Gaza genocid Tanja Fajon Slovenija Blejski strateški forum

Ob robu strateškega foruma na Bledu izbruhnili protesti #foto

Protesti- Blejski strateški forum | Prihode več povabljenih so pospremili z žvižgi ter udarjanjem po loncih. | Foto STA

Prihode več povabljenih so pospremili z žvižgi ter udarjanjem po loncih.

Foto: STA

Ob robu strateškega foruma (BSF), ki se danes začenja na Bledu, so propalestinski protestniki opozarjali na genocid v Gazi, Evropi pa očitali sokrivdo. Od evropskih voditeljev so zahtevali ukrepanje. Zunanja ministrica Tanja Fajon je dejala, da si želi mirnih protestov brez žalitev, priznava pa, da bi EU lahko naredila več. Po besedah predsednice republike Slovenija dela vse, kar lahko.

K protestu je med drugim pozivalo Gibanje za pravice Palestincev, v bližini Festivalne dvorane pa se je še pred uradnim začetkom foruma danes zbralo nekaj deset ljudi. Prihode več povabljenih so pospremili z žvižgi ter udarjanjem po loncih.

Eden od protestnikov, Jaber Elmasri, je v izjavi opozoril, da je dogajanje v Gazi test za človečnost. "Svet nas opazuje. Zgodovina nas ne bo sodila po besedah, ampak po dejanjih," je dejal Elmasri, ki je sicer državljan Slovenije, kjer živi že več let.

Poudaril je, da je bila obljuba "nikoli več", dana po drugi svetovni vojni, prelomljena. Evropske voditelje, med drugim visoko zunanjepolitično predstavnico Kajo Kallas, ki se udeležuje BSF, je opozoril, da imajo moč in pravno obvezo preprečiti to, kar se dogaja.

Protestniki so na čoln na Blejskem jezeru namestili transparent s podobo Kallas, ki stiska krvavo roko izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, in ob njem napis, da je sokrivka. Čoln je z jezera pregnala policija.

"Ne glejte stran od genocida" 

Zlatko Bojanović iz nevladne organizacije Amnesty International je od svetovnih voditeljev prav tako zahteval, naj ne gledajo stran od genocida, temveč se z njim soočijo.

Zbrani so, med drugim tudi na transparentih, pozivali še k zamrznitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, ustavitvi oboroževanja Izraela in končanju nekaznovanosti izraelskih predstavnikov.

Zunanja ministrica Fajon je ob prihodu na forum dejala, da je to, kar se dogaja v Gazi, nedopustno in se lahko upravičeno sprašujemo, ali je mednarodna skupnost padla na testu humanosti.

"Danes nemoči v Evropski uniji ni pripisati eni osebi, imamo vrsto vlad, ki ne ukrepajo tako, kot bi si mi želeli," je dejala. | Foto: STA "Danes nemoči v Evropski uniji ni pripisati eni osebi, imamo vrsto vlad, ki ne ukrepajo tako, kot bi si mi želeli," je dejala. Foto: STA

Izpostavila je dozdajšnje ukrepe Slovenije in dejala, da bi si znotraj EU želela več aktivnosti. S strani protestnikov pa medtem pričakuje mirno izražanje mnenj brez žalitev, češ da vsak gost, ki pride na BSF, pride z namenom, da bi delil svoje mnenje.

"Danes nemoči v Evropski uniji ni pripisati eni osebi, imamo vrsto vlad, ki ne ukrepajo tako, kot bi si mi želeli," je dejala in Fajon, ki od govorcev danes pričakuje kritike na račun vojne v Gazi.

Slovenija ne stoji križemrok

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je ob prihodu na BSF na vprašanje novinarjev glede ukrepanja poudarila, da Slovenija dela vse, kar lahko. "To niso enostavne politične rešitve, ampak politika premišljenih korakov. Slovenija je bila med prvimi, ki je priznala Palestino. Dva politika iz Izraela je razglasila za personi non grata," je dejala.

Želela pa bi si, da bi več držav priznalo Palestino. "Če vsi govorimo o politiki dveh držav, kako lahko zagovarjamo rešitev dveh držav, če ene od teh držav ne priznamo," je vprašala. "Vsi vemo, kdo ima škarje in platno v rokah. Zato sem sama goreča zagovornica reform ZN, predvsem veta v Varnostnem svetu," je poudarila.

Palestina Gaza genocid Tanja Fajon Slovenija Blejski strateški forum
