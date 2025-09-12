V izraelskih napadih v Gazi je bilo po podatkih zdravstvenih virov danes ubitih najmanj 50 ljudi. Glavnino žrtev so našteli na severu razdejane enklave, zlasti v mestu Gaza, kjer je po navedbah palestinske civilne zaščite v manj kot enem tednu streho nad glavo izgubilo okoli 53 tisoč Palestincev.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



14.37 V manj kot enem tednu streho nad glavo izgubilo najmanj 53 tisoč ljudi

Po poročanju portala katarske televizije Al Jazeera so izraelski napadi v mestu Gaza in drugod na severu enklave zahtevali 37 življenj. Trije ljudje so bili ubiti v Han Junisu na jugu. Preostale žrtve so zabeležili na drugih območjih, med njimi v begunskem taborišču Nusejrat, Deir al Balahu in Rafi na skrajnem jugu.

Civilna zaščita v enklavi je medtem sporočila, da je zaradi izraelske agresije v mestu Gaza, katerega celotno prebivalstvo je izraelska vojska v torek pozvala k evakuaciji, v manj kot enem tednu streho nad glavo izgubilo najmanj 53 tisoč ljudi, navaja španska tiskovna agencija EFE. Večina jih je sicer živela v zasilnih šotorih.

Mesto Gaza je najgosteje naseljeno območje v palestinski enklavi, v njem živi okoli milijon ljudi. Približno sto tisoč jih je mesto že zapustilo.

V napadu z nožem blizu Jeruzalema ranjeni dve osebi

V napadu z nožem v hotelu v izraelskem kibucu blizu Jeruzalema sta bili danes ranjeni dve osebi, poročajo tuje tiskovne agencije in lokalni mediji. Po navedbah zadnjih je napad izvedel Palestinec iz Vzhodnega Jeruzalema, ki je zaposlen v hotelu. Policisti so napadalca že prijeli, ranjenca pa so reševalci odpeljali v bolnišnico.

V hotelu v kibucu Zuba, ki leži dobrih 15 kilometrov vzhodno od Jeruzalema, se je danes zgodil napad z nožem. 42-letni uslužbenec hotela iz Vzhodnega Jeruzalema je zabodel starejšega in mlajšega moškega, poročata francoska tiskovna agencija in izraelski časnik Times of Israel.

Po napadu so ljudje v paniki začeli bežati, kar je opazil policist, ki je bil v hotelu na počitnicah, ki se je nato soočil z napadalcem in ga pridržal.

Oba ranjenca so medtem odpeljali v bližnjo bolnišnico na zdravljenje, pri čemer je 50-letnik utrpel nekoliko hujše, 23-letnik pa lažje poškodbe.

Napadalec, ki je zaposlen v hotelu, je napad po poročanju izraelskega medija Channel 12 izvedel z nožem iz hotelske kuhinje. Policija okoliščine še preiskuje.

Napadalec po navedbah policije prihaja iz soseske Šufat na severnem obrobju Jeruzalema, kjer je tudi begunsko taborišče za razseljene Palestince. Območje je pod nezakonito izraelsko okupacijo od leta 1967.