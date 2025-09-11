Israel-Premier Tech v Quebecu le s kratico

Kolesarska ekipa Israel-Premier Tech bo na Veliki nagradi Quebeca v petek in v nedeljo v Montrealu dirkala pod preprosto kratico IPT, da bi preprečila morebitne incidente, podobne tistim, ki so zaznamovali Vuelto, sporočilo ekipe povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Generalni direktor obeh kanadskih klasičnih dirk svetovne turneje, Joseph Limare, je pojasnil, da se ime Israel-Premier Tech med dirkami ne bo pojavilo na dresih kolesarjev. Ekipa se bo preimenovala v IPT.

Ekipa, ki jo je ustanovil izraelsko-kanadski milijarder Sylvan Adams, je sama zahtevala spremembo. Po poročanju kanadskih medijev načrtujejo propalestinski aktivisti protest ob robu Velike nagrade Quebeca, da bi obsodili prisotnost ekipe Israel-Premier Tech na dirki, podobno kot protesti, ki so motili špansko Vuelto.

Organizatorji obeh kanadskih dirk in javni organi so na sredo na tiskovni konferenci zagotovili, da bodo storili vse, kar je potrebno za zagotovitev varnosti kolesarjev in javnosti. Položaj je za prireditelje izjemno zapleten, saj so propalestinski protestniki kolesarje ekipe IPT ustavili in fizično ogrožali.

Prišlo je celo do groženj s smrtjo, zato so se v ekipi odločili, da že na Vuelti z dresov snamejo napis Israel.

