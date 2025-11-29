Slovenija zagotovila neomajno podporo Palestincem

Slovenija je ob današnjem mednarodnem dnevu solidarnosti s palestinskim ljudstvom znova zagotovila svojo neomajno podporo Palestincem. Palestino je kot neodvisno državo priznala junija lani, solidarnost pa ji izkazuje tudi s konkretnimi dejanji, so izpostavili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

"Današnji dan je opomin celotni mednarodni skupnosti, kako krhek je mir in kako težko ga je zgraditi. Hkrati je poklon odpornosti in dostojanstvu Palestincev ter priložnost, da obnovimo svojo solidarnost v njihovih prizadevanjih za svobodo, pravičnost in mir," so sporočili z MZEZ.

Poudarili so, da se Palestinci že desetletja soočajo z nepredstavljivim trpljenjem in odrekanjem temeljih pravic. Po njihovih navedbah Slovenija s priznanjem palestinske države ni potrdila le svoje zavezanosti mednarodnemu pravu in odpravi zgodovinskih krivic, temveč je s tem izrazila tudi jasno zavezo palestinskemu narodu, da razume in potrjuje njihovo pravico do svoje države.

Humanitarna in razvojna pomoč

Solidarnost s Palestino izkazuje tudi s konkretnimi dejanji, humanitarno in razvojno pomočjo. Palestincem v Gazi je namreč v zadnjih dveh letih v obliki namenskih prispevkov mednarodnim humanitarnim organizacijam, zagotavljanja materialne pomoči in izvajanja projektov namenila več kot deset milijonov evrov. Dodatnih 1,2 milijona evrov se je odločila prispevati tudi za zagotovitev delovanja Palestinske uprave na zasedenem Zahodnem bregu.

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1977 razglasila 29. november za mednarodni dan solidarnosti s palestinskim ljudstvom, potem ko je bila na ta dan leta 1947 sprejeta resolucija o delitvi Palestine. Načrt je predvideval rešitev palestinsko-judovskega spora z delitvijo ozemlja na dve ločeni državi. Ta koncept je še vedno v osrčju mirovnih prizadevanj na Bližnjem vzhodu.