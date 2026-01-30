Izraelska vojska je danes sporočila, da je ponoči identificirala osem teroristov v mestu Rafa na jugu Gaze. Kot je dodala, so letalske sile napadle in ubile tri teroriste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudarki dneva:



9.30 V izraelskih napadih v Gazi trije mrtvi

9.30 V izraelskih napadih v Gazi trije mrtvi

"Vojaki nadaljujejo iskanje na območju, da bi našli in uničili vse teroriste," je še sporočila izraelska vojska.

Izraelska vojska je nove napade na Gazo izvedla po tem, ko je v ponedeljek iz enklave v Izrael vrnila posmrtne ostanke zadnjega izraelskega talca. To zdaj odpira pot drugi fazi ameriškega mirovnega načrta, v okviru katerega sta med drugim predvideni razorožitev palestinskega gibanja Hamas in vzpostavitev tehnokratske uprave v Gazi.

Hamas Foto: Reuters

Izraelski časnik Times of Israel je medtem v četrtek ob sklicevanju na vojaški vir poročal, da vojska verjame, da je število smrtnih žrtev vojne v Gazi od 7. oktobra 2023, ki ga navajajo oblasti v enklavi, v veliki meri točno.

Uradnik je namreč dejal, da izraelska vojska število žrtev v vojni ocenjuje na približno 70 tisoč. Ministrstvo za zdravje v Gazi pa navaja 71.667 smrtnih žrtev, poroča britanski BBC.