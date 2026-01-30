Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
30. 1. 2026,
9.37

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Hamas civilisti humanitarna pomoč terorizem napad vojska Palestina Izrael

Petek, 30. 1. 2026, 9.37

48 minut

Bližnji vzhod

V izraelskih napadih v Gazi trije mrtvi

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Izrael, izraelska vojska, vojak, orožje | Od začetka premirja v Gazi, ki je začelo veljati 10. oktobra lani, je Izrael izvedel že več napadov na palestinsko enklavo. Skupno je bilo v napadih od takrat po navedbah lokalnih oblasti ubitih več sto Palestincev. | Foto Reuters

Od začetka premirja v Gazi, ki je začelo veljati 10. oktobra lani, je Izrael izvedel že več napadov na palestinsko enklavo. Skupno je bilo v napadih od takrat po navedbah lokalnih oblasti ubitih več sto Palestincev.

Foto: Reuters

Izraelska vojska je danes sporočila, da je ponoči identificirala osem teroristov v mestu Rafa na jugu Gaze. Kot je dodala, so letalske sile napadle in ubile tri teroriste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudarki dneva: 

9.30 V izraelskih napadih v Gazi trije mrtvi

9.30 V izraelskih napadih v Gazi trije mrtvi

"Vojaki nadaljujejo iskanje na območju, da bi našli in uničili vse teroriste," je še sporočila izraelska vojska.

Izraelska vojska je nove napade na Gazo izvedla po tem, ko je v ponedeljek iz enklave v Izrael vrnila posmrtne ostanke zadnjega izraelskega talca. To zdaj odpira pot drugi fazi ameriškega mirovnega načrta, v okviru katerega sta med drugim predvideni razorožitev palestinskega gibanja Hamas in vzpostavitev tehnokratske uprave v Gazi.

Hamas | Foto: Reuters Hamas Foto: Reuters

Izraelski časnik Times of Israel je medtem v četrtek ob sklicevanju na vojaški vir poročal, da vojska verjame, da je število smrtnih žrtev vojne v Gazi od 7. oktobra 2023, ki ga navajajo oblasti v enklavi, v veliki meri točno.

Uradnik je namreč dejal, da izraelska vojska število žrtev v vojni ocenjuje na približno 70 tisoč. Ministrstvo za zdravje v Gazi pa navaja 71.667 smrtnih žrtev, poroča britanski BBC.

Benjamin Netanjahu
Novice Netanjahu: Vsak, ki bo dvignil roko nad Izrael, bo plačal visoko ceno
Benjamin Netanjahu
Novice Netanjahu: V Gazi ne bo palestinske države
Gaza
Novice Izraelska vojska v Izrael vrnila posmrtne ostanke še zadnjega talca iz Gaze
Hamas civilisti humanitarna pomoč terorizem napad vojska Palestina Izrael
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.