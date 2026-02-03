Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
3. 2. 2026,
10.56

1 ura, 5 minut

Torek, 3. 2. 2026, 10.56

Bližnji vzhod

Prehod Rafa prvi dan po odprtju prečkala zgolj peščica ljudi

Na. R., STA

mejni prehod Rafa, Palestina, Izrael, Gaza | Prehod Rafa, ki so ga v ponedeljek znova v omejenem obsegu odprli za potniški promet v obe smeri, je bil pretežno zaprt od maja 2024, ko so izraelske sile prevzele nadzor nad njim. | Foto Reuters

Prehod Rafa, ki so ga v ponedeljek znova v omejenem obsegu odprli za potniški promet v obe smeri, je bil pretežno zaprt od maja 2024, ko so izraelske sile prevzele nadzor nad njim.

Foto: Reuters

Mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo, ki so ga v ponedeljek po skoraj dveh letih znova delno odprli za potniški promet, je prvi dan iz palestinske enklave prečkalo dvanajst ljudi, so za francosko tiskovno agencijo AFP danes povedali egiptovski viri. Prav toliko ljudi je po palestinskih virih v ponedeljek iz Egipta vstopilo v Gazo.

Kot je danes potrdil vir na egiptovski strani meje, je iz Gaze v Egipt prek Rafe vstopilo dvanajst ljudi, med njimi pet ranjenih Palestincev in sedem spremljevalcev.

mejni prehod Rafa, Palestina, Izrael, Gaza | Foto: Reuters Foto: Reuters

Hkrati se je v ponedeljek iz Egipta v Gazo vrnilo 12 Palestincev, je po poročanju AFP danes sporočilo notranje ministrstvo, ki ga vodi palestinsko gibanje Hamas.

Po besedah palestinskega uradnika na meji se je devet žensk s tremi otroki vrnilo v Gazo po zdravniški oskrbi v Egiptu.

Z odprtjem Rafe naj bi poškodovanim in bolnim Palestincem omogočili, da zapustijo območje Gaze, Palestinci, ki so pobegnili pred vojno, pa se bodo lahko vrnili v Gazo. Ta je popolnoma opustošena po več kot dveh letih ofenzive, ki jo je Izrael sprožil po napadu Hamasa 7. oktobra 2023.

Po izraelskih navedbah naj bi lahko za zdaj Gazo prek Rafe dnevno zapustilo le 50 bolnikov s po dvema spremljevalcema, v Gazo pa se bo lahko vrnilo 50 ljudi, ki so enklavo zapustili med vojno. Direktor bolnišnice Al Šifa v mestu Gaza Mohamed Abu Salmija je povedal, da je v enklavi 20 tisoč bolnikov, vključno s 4.500 otroki, ki nujno potrebujejo zdravniško oskrbo. V Egiptu je na sprejem palestinskih bolnikov pripravljenih 150 bolnišnic in 300 reševalnih vozil, za oskrbo bolnikov so dodelili 12 tisoč zdravnikov.

mejni prehod Rafa, Palestina, Izrael, Gaza | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ponovno odprtje Rafe, ki je ključnega pomena za dostavo pomoči v Gazo, je del dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani. Izraelska vlada je odprtje prehoda, edine vstopne in izstopne točke med Gazo in zunanjim svetom, ki ne poteka skozi Izrael, pogojevala z vrnitvijo posmrtnih ostankov zadnjega talca, zajetega med napadom islamističnega gibanja Hamas. Te so v Izrael vrnili prejšnji teden.
