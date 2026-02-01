Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Nedelja,
1. 2. 2026,
Nedelja, 1. 2. 2026, 10.02

Izrael naj bi v omejenem obsegu odprl mejni prehod Rafa

Rafa, mejni prehod Rafa | Po navedbah omenjenega organa se je danes začela "pilotna faza" odprtja mejnega prehoda Rafa, in sicer "v sodelovanju z misijo EU za pomoč na mejah (EUBAM), Egiptom in vsemi relevantnimi deležniki".

Po navedbah omenjenega organa se je danes začela "pilotna faza" odprtja mejnega prehoda Rafa, in sicer "v sodelovanju z misijo EU za pomoč na mejah (EUBAM), Egiptom in vsemi relevantnimi deležniki".

Foto: Reuters

Izrael je danes v omejenem obsegu odprl mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom, je sporočila agencija izraelskega obrambnega ministrstva, zadolžena za logistično pomoč palestinskim ozemljem (Cogat). Kot so pojasnili, odprtje v omejenem obsegu pomeni, da lahko prehod trenutno uporabljajo le prebivalci enklave, poroča francoska tiskovna agencije AFP.

Po navedbah omenjenega organa se je danes začela "pilotna faza" odprtja mejnega prehoda Rafa, in sicer "v sodelovanju z misijo EU za pomoč na mejah (EUBAM), Egiptom in vsemi relevantnimi deležniki". To naj bi bil del predhodnih priprav vpletenih strani, "namenjenih povečanju pripravljenosti za polno delovanje mejnega prehoda". "Dejanski prehod prebivalcev v obe smeri se bo začel po zaključku teh priprav," je napovedal Cogat.

Začetek druge faze mirovnega načrta

Izraelska vlada je odprtje mejnega prehoda Rafa, edine vstopne in izstopne točka med Gazo in zunanjim svetom, ki ne poteka skozi Izrael, pogojevala z vrnitvijo posmrtnih ostankov zadnjega talca, zajetega med napadom gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Te so v Izrael vrnili v ponedeljek, s čimer se je odprla pot za začetek druge faze mirovnega načrta za Gazo, ki ga je predlagal predsednik ZDA Donald Trump.

Druga faza med drugim predvideva razorožitev Hamasa in vzpostavitev tehnokratske uprave v enklavi.

