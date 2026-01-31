V izraelskih zračnih napadih na Gazo 28 smrtnih žrtev

V izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo danes ubitih najmanj 28 ljudi, med njimi tudi otroci, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita. Izraelska vojska je napade potrdila in navedla, da so bili izvedeni kot odgovor na kršitev premirja s strani Hamasa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nasilje v palestinski enklavi se nadaljuje kljub temu, da je v začetku meseca premirje, ki sta ga ob posredovanju ZDA dosegla Izrael in Hamas, prešlo v drugo fazo. Strani se v tem času medsebojno obtožujeta kršenja dogovora.

Po navedbah palestinske civilne zaščite so bili tarča današnjih napadov stanovanjski objekti, šotori za razseljene prebivalce, zavetišča in policijska postaja. Med ubitimi je bila približno četrtina otrok in tretjina žensk, več oseb pa naj bi še ostalo ujetih pod ruševinami.

Šlo naj bi za povračilne ukrepe

Po poročanju AFP je izraelski napad prizadel tudi zavetišče v območju Al Mavasi na jugu Gaze, kjer v šotorih in improviziranih bivališčih živi več deset tisoč razseljenih ljudi. Število žrtev tega napada še ni znano.

Izraelska vojska je sporočila, da je šlo za povračilne ukrepe po petkovem incidentu v Rafi, ko naj bi iz tunela izstopili oboroženi palestinski borci. Po navedbah vojske so bili tarča današnjega napada poveljniki in pripadniki Hamasa ter Islamskega džihada.

Izrael je medtem napovedal, da bo v nedeljo znova odprl mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom, vendar le za omejeno gibanje ljudi v obe smeri. Ponovno odprtje prehoda, ki je ključnega pomena za humanitarne organizacije, je del druge faze dogovora o premirju.