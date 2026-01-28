Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
28. 1. 2026,
15.48

Palestina Gaza Izrael Benjamin Netanjahu

Sreda, 28. 1. 2026, 15.48

Netanjahu na pogrebu zadnjega talca iz Gaze zagrozil sovražnikom Izraela

Benjamin Netanjahu | "Odločeni smo, da bomo izpolnili svoje poslanstvo: razorožili Hamas in demilitarizirali Gazo, in uspeli bomo. Naj naši sovražniki vedo, da bo vsak, ki dvigne roko proti Izraelu, plačal visoko ceno," je na slovesnosti na stadionu v kraju Meitar pri Beeršebi dejal Netanjahu. Pokojnega talca je ob tem označil za izraelskega heroja. | Foto Reuters

"Odločeni smo, da bomo izpolnili svoje poslanstvo: razorožili Hamas in demilitarizirali Gazo, in uspeli bomo. Naj naši sovražniki vedo, da bo vsak, ki dvigne roko proti Izraelu, plačal visoko ceno," je na slovesnosti na stadionu v kraju Meitar pri Beeršebi dejal Netanjahu. Pokojnega talca je ob tem označil za izraelskega heroja.

Foto: Reuters

Naj naši sovražniki vedo, da bo vsak, ki bo dvignil roko nad Izrael, plačal visoko ceno, je na današnjem pogrebu zadnjega izraelskega talca, ki je bil v Gazo odpeljan po napadu Hamasa 7. oktobra 2023, dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zagotovil je, da bodo gibanje razorožili in demilitarizirali od vojne razdejano palestinsko enklavo.

"Odločeni smo, da bomo izpolnili svoje poslanstvo: razorožili Hamas in demilitarizirali Gazo, in uspelo nam bo. Naj naši sovražniki vedo, da bo vsak, ki dvigne roko proti Izraelu, plačal visoko ceno," je na slovesnosti na stadionu v kraju Meitar pri Beeršebi dejal Netanjahu. Pokojnega talca je ob tem označil za izraelskega heroja.

Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik Jicak Hercog, ki je v govoru družino pokojnika prosil za odpuščanje. "Danes z vami žaluje celoten narod," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Hamas je moral skladno z dogovorom iz 10. oktobra lani Izraelu predati 20 še živečih in posmrtne ostanke 28 umrlih talcev, ki so jih njegovi pripadniki po napadu na Izrael 7. oktobra 2023 odpeljali v Gazo. V zameno je Izrael za vsako prejeto truplo predal posmrtne ostanke 15 Palestincev.

Vrnitev posmrtnih ostankov še zadnjega talca odpira pot drugi fazi mirovnega načrta

Vrnitev posmrtnih ostankov še zadnjega talca odpira pot drugi fazi mirovnega načrta, ki ga je predlagal predsednik ZDA Donald Trump. Druga faza predvideva razorožitev Hamasa in vzpostavitev tehnokratske uprave v od vojne uničeni enklavi.

Del načrta je tudi t. i. Odbor za mir, ki ga je Trump uradno ustanovil minuli četrtek v Davosu. Glede na ustanovno listino bo ta namenjen širšemu reševanju konfliktov po svetu oziroma ne bo deloval le kot nadzorni organ v Gazi.

Zaradi tega je skeptičnost do ustanovitve odbora in zadržanost do sodelovanja v njem izrazilo več držav, vključno s Slovenijo, rekoč da bi lahko ta spodkopal obstoječo mednarodno ureditev pod okriljem Združenih narodov.

Benjamin Netanjahu
Novice Netanjahu: V Gazi ne bo palestinske države
Gaza
Novice Izraelska vojska v Izrael vrnila posmrtne ostanke še zadnjega talca iz Gaze
Palestina Gaza Izrael Benjamin Netanjahu
