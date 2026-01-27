Netanjahu: V Gazi ne bo palestinske države

V Gazi ne bo nastala palestinska država, je danes izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in zagotovil, da bo Izrael ohranil varnostni nadzor od "reke Jordan do morja", vključno z Gazo. Dodal je še, da se Izrael trenutno osredotoča na razorožitev palestinskega gibanja Hamas in demilitarizacijo Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Slišim, da bom dovolil ustanovitev palestinske države v Gazi – to se ni zgodilo in se ne bo zgodilo. (...) Mislim, da vsi veste, da sem tisti, ki je večkrat blokiral ustanovitev palestinske države," je na novinarski konferenci dejal Benjamin Netanjahu in zagotovil, da bo Izrael ohranil varnostni nadzor od "reke Jordan do morja", vključno z Gazo.

"Zdaj se osredotočamo na dokončanje dveh preostalih nalog: razorožitev Hamasa in demilitarizacijo Gaze, kar zadeva orožje in podzemne predore," je še povedal, potem ko je izraelska vojska v ponedeljek iz Gaze v Izrael vrnila posmrtne ostanke zadnjega izraelskega talca.

Vrnitev posmrtnih ostankov še zadnjega talca odpira pot drugi fazi mirovnega načrta, ki ga je predstavil ameriški predsednik Donald Trump. V okviru druge faze je med drugim predvidena razorožitev Hamasa in vzpostavitev tehnokratske uprave v Gazi.

Netanjahu je danes prav tako obljubil, da bo izraelska vojska odgovorila s silo, ki je Iran še ni videl, če bo Teheran napadel Izrael.