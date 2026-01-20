Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Združeni narodi vojska rušenje hiš Hamas Izrael UNRWA

Bližnji vzhod

Izrael začel rušiti objekte na sedežu UNRWA v vzhodnem Jeruzalemu

UNRWA | "Kar se danes godi UNRWA, se lahko jutri zgodi katerikoli drugi mednarodni organizaciji ali diplomatski misiji po svetu," je opozoril predstavnik UNRWA. "Kompleks ne uživa nobene imunitete in izraelske oblasti so ga zasegle skladno z izraelskim kot tudi z mednarodnim pravom," pa je v sporočilu za javnost zatrdilo izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve, poroča AFP. | Foto Reuters

"Kar se danes godi UNRWA, se lahko jutri zgodi katerikoli drugi mednarodni organizaciji ali diplomatski misiji po svetu," je opozoril predstavnik UNRWA. "Kompleks ne uživa nobene imunitete in izraelske oblasti so ga zasegle skladno z izraelskim kot tudi z mednarodnim pravom," pa je v sporočilu za javnost zatrdilo izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve, poroča AFP.

Foto: Reuters

Izraelski buldožerji so danes začeli rušiti objekte na sedežu Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) v Vzhodnem Jeruzalemu. Predstavnik UNRWA Jonathan Fowler je to potezo izraelskih oblasti označil za napad brez primere in kršitev mednarodnega prava, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah Fowlerja so izraelske sile na sedež agencije vstopile kmalu po 7. uri po lokalnem času. "To je napad brez primere na UNRWA in njene prostore. Prav tako predstavlja kršitev mednarodnega prava ter privilegijev in imunitet Združenih narodov," je dodal Fowler.

"Kar se danes godi UNRWA, se lahko jutri zgodi katerikoli drugi mednarodni organizaciji ali diplomatski misiji po svetu," je opozoril predstavnik UNRWA.

"Kompleks ne uživa nobene imunitete in izraelske oblasti so ga zasegle skladno z izraelskim kot tudi z mednarodnim pravom," je v sporočilu za javnost zatrdilo izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve, poroča AFP. Dodalo je, da je agencija že prenehala delovati na tem območju, saj da tam ni imela več nobenega osebja ZN niti ni izvajala dejavnosti ZN.

Tudi v UNRWA Izrael vidi Hamas

Mesto rušenja je danes po navedbah AFP na kratko obiskal izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir, ki je rušitev pozdravil.

Izraelsko ministrstvo je agencijo v sporočilu poimenovalo kot UNRWA – Hamas. Izraelske oblasti so UNRWA namreč že večkrat obtožile, da nudi zatočišče pripadnikom palestinske islamistične skupine Hamas in da so nekateri zaposleni v agenciji sodelovali pri napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno v Gazi.

Izrael je leta 2024 agenciji UNRWA zaradi domnevnega sodelovanja s Hamasom prepovedal delovanje v državi. Pred nekaj tedni pa je izraelski parlament sprejel tudi zakon, ki je prepovedal oskrbovanje objektov v lasti UNRWA z vodo in elektriko.

