Torek, 3. 2. 2026, 7.07
10 minut
Vojna v Ukrajini
Rusi neusmiljeno nad Kijev in Harkov
Ruske sile so zgodaj zjutraj izvedle nov raketni napad na ukrajinsko prestolnico Kijev. Poškodovane so stanovanjske stavbe in drugi objekti, so sporočili uradniki, ki poročajo o ruskih zračnih napadih tudi v drugih ukrajinskih regijah, vključno s Harkovom, drugim največjim mestom v državi.
Po navedbah prič so v nočnem napadu na Kijev Rusi uporabili rakete in tudi brezpilotne letalnike. Vodja mestne vojaške uprave Timur Tkačenko je na Telegramu sporočil, da je bilo v okrožjih vzhodno od reke Dnjeper poškodovanih več stanovanjskih stavb, ena izobraževalna ustanova in poslovna stavba.
A Russian attack drone hit a high rise building in Ukraine's capital, Kyiv, tonight, setting it ablaze, as Russia mounted a massive air raid on civil targets around the country. pic.twitter.com/NNG0hJcmnj— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 3, 2026
⚡️Update: Casualties confirmed in Kyiv, heat outages reported in Kharkiv amid large-scale attack.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 3, 2026
Tymur Tkachenko, head of the Kyiv City Military Administration, said two people have been injured in Kyiv as a result of the mass missile and drone attack.https://t.co/b0gHvYBUMj
Kijevski župan Vitalij Kličko je povedal, da je ogenj zajel stavbo, v kateri je vrtec, v vzhodnih delih mesta pa je bila prizadeta tudi nestanovanjska stavba.
V Harkovu sta ranjeni najmanj dve osebi.
Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da se je njegov ruski kolega Vladimir Putin zaradi ekstremnega mraza in izpadov električne energije strinjal z ustavitvijo napadov na energetske cilje in Kijev, vendar je jasno, da dogovora še ni. Nov krog pogovorov pod okriljem ZDA o koncu vojne v Ukrajini naj bi potekal še ta teden.