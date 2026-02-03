Ruske sile so zgodaj zjutraj izvedle nov raketni napad na ukrajinsko prestolnico Kijev. Poškodovane so stanovanjske stavbe in drugi objekti, so sporočili uradniki, ki poročajo o ruskih zračnih napadih tudi v drugih ukrajinskih regijah, vključno s Harkovom, drugim največjim mestom v državi.

7.00 Rusi neusmiljeno nad Kijev in Harkov

Po navedbah prič so v nočnem napadu na Kijev Rusi uporabili rakete in tudi brezpilotne letalnike. Vodja mestne vojaške uprave Timur Tkačenko je na Telegramu sporočil, da je bilo v okrožjih vzhodno od reke Dnjeper poškodovanih več stanovanjskih stavb, ena izobraževalna ustanova in poslovna stavba.

A Russian attack drone hit a high rise building in Ukraine's capital, Kyiv, tonight, setting it ablaze, as Russia mounted a massive air raid on civil targets around the country. pic.twitter.com/NNG0hJcmnj — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 3, 2026

⚡️Update: Casualties confirmed in Kyiv, heat outages reported in Kharkiv amid large-scale attack.



Tymur Tkachenko, head of the Kyiv City Military Administration, said two people have been injured in Kyiv as a result of the mass missile and drone attack.https://t.co/b0gHvYBUMj — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 3, 2026

Kijevski župan Vitalij Kličko je povedal, da je ogenj zajel stavbo, v kateri je vrtec, v vzhodnih delih mesta pa je bila prizadeta tudi nestanovanjska stavba.

V Harkovu sta ranjeni najmanj dve osebi.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da se je njegov ruski kolega Vladimir Putin zaradi ekstremnega mraza in izpadov električne energije strinjal z ustavitvijo napadov na energetske cilje in Kijev, vendar je jasno, da dogovora še ni. Nov krog pogovorov pod okriljem ZDA o koncu vojne v Ukrajini naj bi potekal še ta teden.