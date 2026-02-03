Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
3. 2. 2026,
7.07

Osveženo pred

10 minut

energetika mraz dogovor napad vojska Rusija Ukrajina Harkov Kijev

Torek, 3. 2. 2026, 7.07

10 minut

Vojna v Ukrajini

Rusi neusmiljeno nad Kijev in Harkov

Avtor:
Na. R.

Kijev, Vojna v Ukrajini, napad na Kijev | Zračni napad na Kijev ja trajal najmanj dve uri, temperature v Kijevu so se danes zjutraj spustile do –20 stopinj Celzija. | Foto Reuters

Zračni napad na Kijev ja trajal najmanj dve uri, temperature v Kijevu so se danes zjutraj spustile do –20 stopinj Celzija.

Foto: Reuters

Ruske sile so zgodaj zjutraj izvedle nov raketni napad na ukrajinsko prestolnico Kijev. Poškodovane so stanovanjske stavbe in drugi objekti, so sporočili uradniki, ki poročajo o ruskih zračnih napadih tudi v drugih ukrajinskih regijah, vključno s Harkovom, drugim največjim mestom v državi.

Po navedbah prič so v nočnem napadu na Kijev Rusi uporabili rakete in tudi brezpilotne letalnike. Vodja mestne vojaške uprave Timur Tkačenko je na Telegramu sporočil, da je bilo v okrožjih vzhodno od reke Dnjeper poškodovanih več stanovanjskih stavb, ena izobraževalna ustanova in poslovna stavba.

Kijevski župan Vitalij Kličko je povedal, da je ogenj zajel stavbo, v kateri je vrtec, v vzhodnih delih mesta pa je bila prizadeta tudi nestanovanjska stavba.

V Harkovu sta ranjeni najmanj dve osebi.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da se je njegov ruski kolega Vladimir Putin zaradi ekstremnega mraza in izpadov električne energije strinjal z ustavitvijo napadov na energetske cilje in Kijev, vendar je jasno, da dogovora še ni. Nov krog pogovorov pod okriljem ZDA o koncu vojne v Ukrajini naj bi potekal še ta teden.

Kijev, Vojna v Ukrajini, napad na Kijev
