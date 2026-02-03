Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NBA, 3. februar

Kakšna vrsta! Pred hotelom v New Yorku so vsi želeli podpis Luke Dončića. #video

Luka Dončić Los Angeles Lakers | Luka Dončić je v nedeljo v New Yorku igral proti Knicksom in nekdanjemu soigralcu Jalenu Brunsonu. | Foto Reuters

Luka Dončić je v nedeljo v New Yorku igral proti Knicksom in nekdanjemu soigralcu Jalenu Brunsonu.

Po nedeljski tekmi v kultnem Madison Square Gardnu sredi Manhattna proti New York Knicksom zdaj Luko Dončića in njegove Los Angeles Lakerse čaka še druga tekma v New Yorku. V sosednjem okrožju Brooklyn bodo v noči na sredo gostovali pri Netsih. V New Yorku je več deset Lukovih navijačev iz Slovenije, ki si bodo v živo ogledali tudi tekmo v Barclays Centru. Ne le Slovenci, pred hotelom je Luko pričakala nepregledna vrsta oboževalcev, ki so želeli njegov podpis. Samo poglejte v spodnjem videu!

Sportal Tekmeci Lakersov za končnico polovično uspešni, Sršeni po preobratu do zmage nad pelikani #video

Los Angeles Lakersi so proti New York Knicksom izgubili, tudi sicer še niso v šampionski formi, saj so na zadnjih desetih tekmah zmagali samo petkrat. Z 29 zmagami in 19 porazi so na šestem mestu zahodne konference. Še naprej niso v polni postavi, a vrnitev branilca Austina Reavesa je vse bliže (za to tekmo je njegov nastop vprašljiv). Brooklyn Nets pa so ekipa, ki bi jo Lakersi morali premagati. Imajo le 13 zmag in kar 35 porazov, kar pomeni, da so že zdaj bolj ali manj odpisani iz boja za končnico. Na zadnjih desetih tekmah so zmagali samo dvakrat. 

Dončić igralec meseca januarja v zahodni konferenci

Luka Dončić je bil izbran za najboljšega igralca meseca januarja v zahodni konferenci. Za devet zmag (sedem porazov) je dal v povprečju po 34 točk na tekmi in imel še 7,2 skoka in 9,1 asistence. Igralec meseca na vzhodu je bil Jaylen Brown (Boston Celtics so dobili 10 tekem).

Še dva dni do konca prestopnega roka
Giannis Antetokounmpo je najbolj zaželena tarča. | Foto: Reuters Giannis Antetokounmpo je najbolj zaželena tarča. Foto: Reuters V ligi NBA je vse bliže četrtkov konec prestopnega roka. Klub pa utegne zamenjati tudi nekaj zvezdnikov. James Harden utegne zapustiti Los Angeles Clipperse. Milwaukee Bucksi iščejo pravega kupca za Giannisa Antetokounmpa. Največkrat se omenjata kluba Golden State Warriors in Miami Heat. Na tržnici sta tudi Anthony Davis (Dallas Mavericks) in Ja Morant (Memphis Grizzlies). Zaradi poškodb pa bo Dallas za Davisa težko našel novo sredino.

 Liga NBA, 3. februar:

Lestvici

