Ruska regija Belgorod ob meji z Ukrajino je bila preteklo noč tarča napada z ukrajinskimi droni, pri čemer sta bila ubita dva civilista, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočil tamkajšnji guverner Vjačeslav Gladkov.

Pregled dneva:



11.00 V ukrajinskem napadu z droni v Rusiji dva mrtva

Kot je pojasnil, je v napadu v mestu Stari Oskol zagorela stanovanjska hiša, ki se je tudi delno zrušila. "Reševalci so na prizorišču našli trupli dveh oseb," je Gladkov še napisal na Telegramu.

Po navedbah Gladkova so sicer nad regijo Belgorod sestrelili deset dronov.

Rusko obrambno ministrstvo je ločeno sporočilo, da so nad ruskim ozemljem skupno sestrelili 31 ukrajinskih dronov, od tega 22 nad regijo Belgorod, še štiri nad Krasnodarjem, več dronov je ruska obramba sestrelila tudi nad Rostovom, Astrahanom, Brjanskom in Kurskom.