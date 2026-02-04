Izraelska vojska je minulo noč kljub prekinitvi ognja z letali in topništvom izvedla napade na območju Gaze, v katerih je bilo po najnovejših podatkih tamkajšnje agencije za civilno zaščito ubitih 17 ljudi. Izraelska vojska je sporočila, da so napadi odgovor na streljanje na severu Gaze, v katerem je bil ranjen eden od njenih vojakov.

Pregled pomembnejših novic dneva:



12.00 V izraelskih napadih v Gazi ubitih 17 ljudi

12.00 V izraelskih napadih v Gazi ubitih 17 ljudi

O napadih so poročali z več lokacij na severu in jugu palestinske enklave, zunaj območja pod izraelskim vojaškim nadzorom.

Med ubitimi v nočnih napadih so po navedbah agencije za civilno zaščito v Gazi, ki jo nadzira islamistično gibanje Hamas, tudi trije otroci in šest žensk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je sporočila, da je z napadi odgovorila na streljanje na severu Gaze, v katerem je bil ranjen eden od njenih častnikov. V sporočilu za javnost so poudarili, da so "začeli streljati teroristi". Po njihovih navedbah se je incident zgodil v bližini t. i. rumene črte, za katero se je izraelska vojska umaknila v okviru prekinitve ognja.

Po poročanju španske tiskovne agencije EFE je bilo od začetka prekinitve ognja v izraelskih napadih v Gazi ubitih skoraj 530 Palestincev.