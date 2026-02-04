Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Sreda,
4. 2. 2026,
12.36

Sreda, 4. 2. 2026, 12.36

24 minut

Bližnji vzhod

V izraelskih napadih v Gazi ubitih 17 ljudi

Gaza, izraelska vojska | V vojni med Izraelom in Hamasom od 10. oktobra lani velja prekinitev ognja. Kljub temu prihaja do kršitev, za katere strani obtožujeta druga drugo. | Foto Reuters

V vojni med Izraelom in Hamasom od 10. oktobra lani velja prekinitev ognja. Kljub temu prihaja do kršitev, za katere strani obtožujeta druga drugo.

Foto: Reuters

Izraelska vojska je minulo noč kljub prekinitvi ognja z letali in topništvom izvedla napade na območju Gaze, v katerih je bilo po najnovejših podatkih tamkajšnje agencije za civilno zaščito ubitih 17 ljudi. Izraelska vojska je sporočila, da so napadi odgovor na streljanje na severu Gaze, v katerem je bil ranjen eden od njenih vojakov.

O napadih so poročali z več lokacij na severu in jugu palestinske enklave, zunaj območja pod izraelskim vojaškim nadzorom.

Med ubitimi v nočnih napadih so po navedbah agencije za civilno zaščito v Gazi, ki jo nadzira islamistično gibanje Hamas, tudi trije otroci in šest žensk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je sporočila, da je z napadi odgovorila na streljanje na severu Gaze, v katerem je bil ranjen eden od njenih častnikov. V sporočilu za javnost so poudarili, da so "začeli streljati teroristi". Po njihovih navedbah se je incident zgodil v bližini t. i. rumene črte, za katero se je izraelska vojska umaknila v okviru prekinitve ognja.

Po poročanju španske tiskovne agencije EFE je bilo od začetka prekinitve ognja v izraelskih napadih v Gazi ubitih skoraj 530 Palestincev.

terorizem civilisti vojska napad Gaza Palestina Izrael
