Sedeminštirideset dni po svojem zadnjem nastopu na dirki in četrti zmagi na Tour de Franceu se "dobro spočiti" Tadej Pogačar v petek vrača na tekme na veliki nagradi Quebeca, dva dni za tem sledi VN Montreala. Kot je slovenski kolesarski as dejal na novinarski konferenci v Quebecu, je njegov glavni cilj jeseni svetovno prvenstvo.

"Vedno je težko ostati v formi skozi vso sezono. Toda po uspehih spomladi in nato na Touru poskušam to jesen doseči svoj tretji vrhunec, moj glavni cilj tega dela sezone pa je svetovno prvenstvo konec meseca v Ruandi," je v Quebecu dejal svetovni prvak.

Slovenec, ki zadnji teden dirke po Franciji, ko je le še odšteval dneve do cilja, ni skrival velike izčrpanosti, meni, da si je "dobro opomogel".

"V zadnjih nekaj dneh Toura sem bil res utrujen. To je povsem normalno, tako je vsako leto," njegove izjave navaja francoska tiskovna agencija AFP. "Petek v Quebecu je moja dirka za povratek. To bo moja prva dirka po Touru, zato bom moral videti, kako se bodo vrtele moje noge," je o prvem izzivu po francoski pentlji dejal Pogačar, čigar glavna tekmeca v Kanadi naj bi bila Belgijca Wout Van Aert in Arnaud De Lie.

Foto: Grega Valančič

Čeprav je v Montrealu dvakrat zmagal (2022 in 2024), slovenski čudežni deček v Quebecu še nikoli ni zmagovito dvignil rok v zrak. Lani je bil sedmi, potem ko ga je glavnina ujela na vrhu Cote de la Montagne nekaj sto metrov od ciljne črte, letos pa bo nedvomno želel izkoristiti spremembo trase.

Zdaj bosta tudi zadnja dva kilometra do cilja navkreber. "Na splošno bi morala biti dirka lažja. Vendar pa se obeta izjemno težak zadnji sprint," je napovedal 26-letnik.

"Vedno je težko biti v dobri formi na koncu sezone, a imam še nekaj motivacije za zadnjih šest dirk na mojem koledarju. Upam, da bo moj vrhunec na svetovnem prvenstvu. SP je glavni cilj tega dela sezone," je razkril.

Veliko je treniral na kronometru. Foto: Reuters

Veliko je treniral na kronometru

Po obeh kanadskih klasikah se bo Pogačar osredotočil na SP v Kigaliju. Najprej na cestno dirko (28. septembra), pa tudi na kronometer (21. septembra), kjer se "veseli izziva Remca Evenepoela".

"Veliko sem treniral na svojem kronometru, precej več kot običajno. Bomo videli, kako bo šlo na SP. Disciplina mi je všeč, ampak potrebuješ tudi odličen dan na samem prizorišču," je menil Pogačar.

Na njegovem koledarju nato sledi evropsko prvenstvo v Drome-Ardechu, kjer bo 5. oktobra tekmoval le na cestni dirki, sezono pa bo teden dni kasneje sklenil na dirki po Lombardiji, ki jo je dobil štirikrat zaporedoma.

Preberite še: