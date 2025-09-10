"Z izjavo Ayusa se ne strinjam. Po Vuelti ne bo več dirkal za UAE"

Joxean Matxin, glavni športni direktor pri ekipi UAE Emirates, se je v pogovoru za špansko Marco odzval na besede Juana Ayusa, ki je nedavno izjavil, da v moštvu vlada diktatura. Ob tem je poudaril, da njun osebni odnos ostaja nespremenjen, a hkrati jasno povedal, da se z mnenjem mladega Španca ne strinja.

"Najino prijateljstvo ostaja takšno kot prej. Včeraj sva se, kot vedno, pogovarjala v sobi. Moj odnos do njega se ni spremenil. Seveda se z njegovimi besedami ne strinjam, a to je ločena stvar," je Matxin izjavil v pogovoru za špansko Marco na drugi prosti dan letošnje Vuelte.

Ayuso, ki je že potrdil, da po koncu sezone zapušča UAE (povezujejo ga z ekipo Lidl-Trek), je pretekli teden dvignil veliko prahu z javno kritiko internega vodenja ekipe. Matxin je kljub burnim odzivom skušal umiriti situacijo.

"Znotraj ekipe je vse enako kot prej. Na avtobusu, pri vsakodnevnem delu, se nič ni spremenilo. Če je čas za šalo, se šalimo. Če je čas za delo, delamo. Poglejte Los Corrales – Marc Soler mu je pomagal do zmage potem, ko je Ayuso izrekel tiste besede. To pokaže profesionalizem te ekipe," je dejal Matxin in se navezal na Ayusovo opazko o diktaturi, ki da jo je doživljal znotraj ekipe.

"Na drug prost dan Toura sva se pogovarjala o njegovem programu. Juan ni želel na višinske priprave, namesto tega si je želel trenirati v Jávei in s tem smo se strinjali. Torej, kot vidite, ne gre za neko diktaturo," se je namuznil španski strateg in potrdil, da je letošnja Vuelta Ayusov zadnji nastop v dresu UAE.

Čeprav je bil sprva predviden še za Dirko po Guangxiju na Kitajskem, ga tam ne bo. "Dogovorila sva se, da je v primeru zmage v etapi (do zdaj je zmagal že v treh, dveh posamično in ekipnem kronometru) prost. Zaslužil si je počitek."

A sezona za Ayuso kljub temu še ni končana. Konec septembra bo v Kigaliju v Ruandi kapetan španske reprezentance na svetovnem prvenstvu, v načrtu pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu v Franciji teden dni pozneje.

Slovenija je svoje vstopnice za svetovno prvenstvo razkrila včeraj. V močni reprezentanci bo od najboljših manjkal samo Jan Tratnik, ki po poškodbi kolena še ni nared za daljše napore.

Slovenska reprezentanca za svetovno kolesarsko prvenstvo v Kigaliju v Ruandi:

Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Gal Glivar, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer. Pogačar bo (na svoj rojstni dan, 21. septembra) nastopil tudi v kronometru, medtem ko se je Roglič odločil, da preizkušnjo izpusti.

