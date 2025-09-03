Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
3. 9. 2025,
7.28

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
Ruanda 2025 svetovno prvenstvo v kolesarstvu Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Sreda, 3. 9. 2025, 7.28

1 ura

Tadej Pogačar na svetovnem prvenstvu v lov na kar dve mavrični majici

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Tadej Pogačar, SP Zürich 2024 | Pogačar na svoj rojstni dan v lov na naslov, ki ga v zbirki še nima. | Foto Reuters

Pogačar na svoj rojstni dan v lov na naslov, ki ga v zbirki še nima.

Foto: Reuters

Svetovni prvak Tadej Pogačar naj bi na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki bo konec septembra v Ruandi v Afriki, nastopil v dveh disciplinah, v vožnji na čas in na cestni dirki, poroča izjemen poznavalec kolesarskega zakulisja Ciro Scognamiglio, novinar italijanskega časnika Gazzette dello Sport. Vožnja na čas bo na sporedu 21. septembra, na dan, ko bo Pogačar praznoval 27. rojstni dan. Glede na profil trase, ki mu je v obeh disciplinah pisana na kožo, bi slovenski kolesarski zvezdnik lahko osvojil kar dve mavrični majici.

Medtem ko so nekateri selektorji že predstavili kolesarje, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki ga bo prvič gostila afriška celina, imena slovenske deveterice, ki bo nastopila v Ruandi, še niso znana. Selektor Uroš Murn je že pred časom napovedal, da si želi, da bi slovenske barve zastopali vsi najboljši slovenski cestni kolesarji.

Prvi med njimi, Tadej Pogačar, je že večkrat povedal, da je prav svetovno prvenstvo eden njegovih glavnih ciljev sezone. Kot poroča Ciro Scognamiglio, novinar italijanskega časnika Gazzette dello Sport, bo najboljši kolesar na svetu nastopil v obeh disciplinah, v kronometru (21. septembra na njegov 27. rojstni dan) in na cestni dirki (28. september), kjer bo branil naslov svetovnega prvaka. Po poročanju belgijskega medija Het Laatste Nieuws bo na cestni dirki (ne pa na kronometru) nastopil tudi Primož Roglič.

Lani so na cestni dirki SP v Zürichu slovenske barve poleg Pogačarja in Rogliča zastopali še Domen Novak, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Matic Žumer in Jaka Primožič.

Zaradi logistike, prenatrpanega urnika ali drugih razlogov so svoj nastop na prvenstvu že odpovedali Jonas Vingegaard, ki se bo osredotočil na nastop na evropskem prvenstvu v Franciji, ki bo na sporedu v začetku oktobra, Wout van Aert, Tim Wellens in Mathieu van der Poel, ki se je odločil, da prednost nameni svetovnemu prvenstvu v gorskem kolesarstvu. Tako kot Pogačar bo v obeh disciplinah nastopil tudi dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel.

Preberite še:

Tadej Pogačar in Juan Ayuso
Sportal Brez Pogačarja vlada popoln kaos, Juan Ayuso pa je "aroganten razvajenec"
Lotte Kopecky
Sportal Branilka naslova izpušča SP
Juan Ayuso, Giro 2025
Sportal Zaradi razhajanj po sezoni zapušča Pogačarjevo ekipo
Tadej Pogačar Primož Roglič
Sportal Roglič in Pogačar spet skupaj v lov za mavrično majico?
Tadej Pogačar Jonas Vingegaard
Sportal Na dirki šampionov tudi Tadej Pogačar, Primož Roglič in Jonas Vingegaard?
Ruanda 2025 svetovno prvenstvo v kolesarstvu Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.