Pogačar na svoj rojstni dan v lov na naslov, ki ga v zbirki še nima.

Svetovni prvak Tadej Pogačar naj bi na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki bo konec septembra v Ruandi v Afriki, nastopil v dveh disciplinah, v vožnji na čas in na cestni dirki, poroča izjemen poznavalec kolesarskega zakulisja Ciro Scognamiglio, novinar italijanskega časnika Gazzette dello Sport. Vožnja na čas bo na sporedu 21. septembra, na dan, ko bo Pogačar praznoval 27. rojstni dan. Glede na profil trase, ki mu je v obeh disciplinah pisana na kožo, bi slovenski kolesarski zvezdnik lahko osvojil kar dve mavrični majici.

Medtem ko so nekateri selektorji že predstavili kolesarje, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki ga bo prvič gostila afriška celina, imena slovenske deveterice, ki bo nastopila v Ruandi, še niso znana. Selektor Uroš Murn je že pred časom napovedal, da si želi, da bi slovenske barve zastopali vsi najboljši slovenski cestni kolesarji.

Info @Gazzetta_it - Sources told us that @TamauPogi has planned to compete in both time trial and road race at Ruanda Worlds. Time trial is schedule for 21 september (day of his 27th birthday), road race (defending champion) for 28 september @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) September 2, 2025

Prvi med njimi, Tadej Pogačar, je že večkrat povedal, da je prav svetovno prvenstvo eden njegovih glavnih ciljev sezone. Kot poroča Ciro Scognamiglio, novinar italijanskega časnika Gazzette dello Sport, bo najboljši kolesar na svetu nastopil v obeh disciplinah, v kronometru (21. septembra na njegov 27. rojstni dan) in na cestni dirki (28. september), kjer bo branil naslov svetovnega prvaka. Po poročanju belgijskega medija Het Laatste Nieuws bo na cestni dirki (ne pa na kronometru) nastopil tudi Primož Roglič.

Lani so na cestni dirki SP v Zürichu slovenske barve poleg Pogačarja in Rogliča zastopali še Domen Novak, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Matic Žumer in Jaka Primožič.

Zaradi logistike, prenatrpanega urnika ali drugih razlogov so svoj nastop na prvenstvu že odpovedali Jonas Vingegaard, ki se bo osredotočil na nastop na evropskem prvenstvu v Franciji, ki bo na sporedu v začetku oktobra, Wout van Aert, Tim Wellens in Mathieu van der Poel, ki se je odločil, da prednost nameni svetovnemu prvenstvu v gorskem kolesarstvu. Tako kot Pogačar bo v obeh disciplinah nastopil tudi dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel.

