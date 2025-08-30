Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
30. 8. 2025,
15.40

45 minut

Andorra Cycling Masters

Na dirki šampionov tudi Tadej Pogačar, Primož Roglič in Jonas Vingegaard?

Tadej Pogačar Jonas Vingegaard | Se bosta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard letos pomerila tudi na dirki šampionov v Andori? | Foto Guliverimage

Se bosta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard letos pomerila tudi na dirki šampionov v Andori?

Foto: Guliverimage

Vse kaže, da se bodo trije veliki zvezdniki kolesarstva, Slovenca Tadej Pogačar in Primož Roglič ter danski as Jonas Vingegaard, letos še enkrat srečali na dirki. Omenjene tri kolesarje poleg še nekaterih zvezd pričakujejo 19. oktobra na krstni izvedbi nekakšne dirke šampionov v Andori.

V Andori 19. oktobra na krstni izvedbi dirke Andorra Cycling Masters pričakujejo največje zvezdnike kolesarstva, tudi Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda. Trojica naj bi se tako po kriteriju po Dofineji in Dirki po Franciji srečala še tretjič v sezoni. Udeležbo je že potrdil Pogačarjev mladi moštveni kolega, Mehičan Isaac del Toro.

Andorski masters pa bo posebna dirka, ne gre za pravo profesionalno preizkušnjo, temveč za zanimiv izziv s kronometrom in kriterijem, na katerem bodo sodelovali posamezniki brez pomoči ekip. "Prvič bomo imeli najboljše kolesarje na svetu, ki bodo tekmovali brez ekip, brez strategij, brez slušalk, samo oni, njihov talent in cesta, da bi videli, kdo bo okronan za prvaka prvakov," je za CyclingUpToDate povedal izvršni direktor IPG Mediabrands Entertainment Alfonso García Valenzuela, ki bo del produkcijske ekipe za dokumentarni film o dogodku.

Prireditelji upajo, da bo zanimiva ekshibicijska dirka ob koncu tekmovalne sezone ponudila resno dirkanje, format pa je novost, ki bi utegnil biti začetek "nečesa velikega v svetu kolesarstva", je še dejal Valenzuela.

Pogačar ima za zdaj sicer v svojem tekmovalnem koledarju potrjene naslednje dirke: VN Quebeca (12. septembra), VN Montreala (14. septembra), cestno dirko članov na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi (28. septembra), evropsko prvenstvo (5. oktobra) in spomenik Il Lombardia (11. oktobra). Na evropskem prvenstvu v Franciji naj bi tekmoval tudi Vingegaard, ki te dni nastopa na španski Vuelti, Rogličev koledar do konca sezone pa je za zdaj še prazen.  

