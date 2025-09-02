Branilka naslova izpušča SP

Dvakratna in tudi aktualna svetovna prvakinja Lotte Kopecky ta mesec ne bo branila naslova v cestnem kolesarstvu, saj si mora "napolniti baterije", je v torek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal belgijski trener Ludwig Willems. SP bo prvič v Afriki, v Kigaliju v Ruandi.

Kljub zmagi na dirki po Flandriji aprila je 29-letna Kopecky to sezono v slabi formi, še posebej na dirki Franciji pred mesecem dni, kjer je končala na 45. mestu, potem ko je ciljala na uvrstitev na stopničke.

"Element užitka je zame zelo pomemben in trenutno mi ga malo manjka. Imela sem dve odlični sezoni in ta, v kateri nosim mavrični dres aktualne svetovne prvakinje, je trenutno precej težka," je dejala Kopecky.

Ker Kopeckyjeve ne bo na SP, bosta zmagovalka francoske pentlje Pauline Ferrand-Prevot in Demi Vollering, nizozemska zmagovalka te dirke leta 2023, favoritinji na prvenstvu.

Remco Evenepoel bo nastopil na SP. Foto: Reuters

Evenepoel bo branil naslov v kronometru

Medtem bo belgijsko moško ekipo v Kigaliju vodil dvojni olimpijski prvak Remco Evenepoel, ki si bo prizadeval obdržati naslov prvaka v kronometru.

Evenepoel, ki je lani na olimpijskih igrah v Parizu zmagal tako na cestni dirki kot na kronometru, si je opomogel, potem ko je pred dvema tednoma zaradi zlomljenega rebra odnehal na julijski dirki po Franciji. Trikratni svetovni prvak, leta 2022 je osvojil cestno dirko in je nanizal tudi zaporedna naslova v kronometru.

Ta teden nastopa na dirki po Britaniji.