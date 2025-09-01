Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
15.30

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 15.30

Pred svetovnim kolesarskim prvenstvom v Ruandi

Bosta Roglič in Pogačar v Afriki spet združila moči?

Primož Roglič in Tadej Pogačar bosta najverjetneje tudi letos na svetovnem prvenstvu združila moči.

Primož Roglič in Tadej Pogačar bosta najverjetneje tudi letos na svetovnem prvenstvu združila moči.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Še 20 dni nas loči od kronometrske preizkušnje na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Ruandi v Afriki in dodaten teden več od cestne dirke (28. 9.). Selektor Uroš Murn je že pred časom napovedal, da si želi, da bi na prvenstvu nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji. Tadej Pogačar je svoj nastop že večkrat napovedal in – kot kaže – bo del slovenske izbrane deveterice tudi Primož Roglič. Obema slovenskima zvezdnikoma je trasa v Kigaliju pisana na kožo.

Selektor slovenske kolesarske reprezentance Uroš Murn še ni razkril imen deveterice, ki bo na cestni dirki svetovnega prvenstva (28. 9.) zastopala slovenske barve, je pa že večkrat povedal, da si želi, da bi Slovenijo zastopali vsi najboljši slovenski kolesarji.

V ekipah svetovne serije letos dirka devet slovenskih kolesarjev: Tadej Pogačar, Domen Novak (oba UAE Emirates), Primož Roglič, Jan Tratnik (oba Red Bull BORA-hansgrohe), Matej Mohorič, Matevž Govekar, Žak Eržen (oba Bahrain-Victorious), Gal Glival (Alpecin - Deceuninck) in Luka Mezgec (Jayco AlUla).  

Slovenija ima možnost nastopa z maksimalnim številom devetih kolesarjev, od katerih je svoj nastop že napovedal Tadej Pogačar, in kot poroča belgijski medij Het Laatste Nieuws, bo na cestni dirki nastopil tudi Primož Roglič. Zasavec naj ne bi imel namere nastopiti na kronometru, ki je na sporedu teden dni pred cestno dirko, torej 21. septembra.

Selektor Murn si je prejšnji konec tedna v Kranju ogledal kriterijske dirke in dirko za Veliko nagrado Kranja, kar naj bi mu pomagalo pri odločitvi, kdo bi poleg slovenskih kolesarjev v svetovni seriji še zapolnil mesta v ekipi za evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu že teden dni po koncu svetovnega prvenstva.

Spomnimo, najvišje uvrščena slovenska kolesarja na VN Kranja sta bila Matic Žumer (Adria Mobil) na 30. mestu (Žumer je lani na SP v Zürichu nadomestil poškodovanega Mohoriča) in Jon Pritržnik (Pogi Team Gusto Ljubljana) na 31. mestu.

Kot je Murn povedal v neposrednem prenosu na Sportklub TV, sta za prvenstvo stare celine v Franciji (1. do 5. oktober) v slovenski ekipi na voljo še dve mesti. Pogačar je v začetku avgusta na kriteriju v Komendi potrdil tudi najverjetnejši nastop na evropskem prvenstvu.

Lanska postava za SP: Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jan Tratnik, Domen Novak, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matic Žumer (ki je nadomestil poškodovanega Mateja Mohoriča) in Jaka Primožič.

