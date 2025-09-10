"Kje je Evropa? Uničujete jo, pojdite domov."

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela v Evropskem parlamentu težko pričakovani govor o stanju v Evropski uniji. Pričakovano je spregovorila o vojni v Ukrajini, razmerah v Gazi, obrambi, gospodarski konkurenčnosti, trgovinskih odnosih z ZDA ter varnosti in prihodnosti evropskega socialnega modela. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je še pred začetkom dejala, da pričakuje drugačen govor predsednice Evropske komisije kot ponavadi, med slovenskimi evropskimi poslanci pa je bilo zaznati kar nekaj nezadovoljstva z njenim delom. Med govorom von der Leyen je bilo slišati ploskanje, pa tudi glasne negativne vzklike in žvižge, s katerimi so jo želeli prekiniti. Večkrat jih je opozorila, naj prenehajo. Da je bil njen govor ohlapen, so ji po koncu očitali nekateri predsedniki največjih evropskih poslanskih skupin in drugi govorci. "Kje je Evropa, kje je Evropa v Gazi?", "Uničujete Evropo" in "Pojdite domov" so bili nekateri pozivi predsednici Evropske komisije.

Evropski poslanci so se zbrali v Evropskem parlamentu v Strasbourgu in prisluhni predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola se je predsednici Evropske komisije zahvalila za prihod in v uvodnem govoru dejala, da Evropa potrebuje jasnost. Dodala je, da pričakuje energično razpravo.

Von der Leyen: Evropa se je znašla v boju

"Evropa se je znašla v boju. Borimo se za naše vrednote, za celino. To je boj za svobodo in možnost, da sami odločamo o svoji usodi. Da ne bo pomote, to je boj za našo prihodnost. Resnica je takšna, da je ta svet nepredvidljiv," je uvodoma dejala von der Leyen.

"Poleti smo spoznali, da ni ne prostora ne časa za nostalgijo. Bojne linije za nov svetovni red se zarisujejo ta trenutek. Odločiti se moramo, v kakšni družbi in demokraciji želimo živeti. Navsezadnje gre za to, da lahko sami odločamo o svoji usodi. Neštetokrat so mi dejali, da Evropa marsičesa ne zmore, a vsakič je bila Evropa enotna in je uspela. Tudi zdaj moramo storiti enako. Vprašanje je, ali je Evropa dovolj hrabra za ta boj, ali imamo voljo za ta boj ali se bomo raje prepirali. Na to moramo odgovoriti vsi, vsi poslanci, vse članice, vsi komisarji. Nagovarjam vas k enotnosti," je dejala.

"Pripravljeni smo okrepiti proevropsko demokratično večino. Neodvisnost, to je to, za kar se danes borim. Za Ukrajino," je dejala in opisala žalostno zgodbo dečka Saše in njegove mame iz Ukrajine. Dečku, njegovi mami in vsem trpečim Ukrajincem so se poslanci poklonili z aplavzom.

Pozvala h krepitvi vzhodne obrambe: "Evropa bo branila vsak kvadratni centimeter ozemlja"

"Danes smo videli kršitev ukrajinskega in poljskega zračnega prostora. Še bolj moramo pritisniti na Rusijo, da se usede za pogajalsko mizo. Potrebujemo več sankcij, ki jih pripravljamo. Ukrajini moramo zagotoviti pomoč. Doslej smo jim namenili 170 milijard evrov pomoči in sredstva pomoči jim bomo še namenili," je napovedala.

Pojasnila je, da Unija trenutno v sodelovanju s partnerji pripravlja 19. sveženj sankcij proti Moskvi, pri čemer se osredotoča na hitrejše opuščanje ruskih fosilnih goriv in tretje države.

Meni tudi, da bi za večjo podporo Ukrajini morala plačati Rusija, ne evropski davkoplačevalci. Zato je treba poiskati novo rešitev za financiranje z zamrznjenimi ruskimi sredstvi, s katerimi bi Ukrajini zagotovili posojilo, ki bi ga Kijev odplačal šele, ko bi Moskva plačala odškodnino.

"Predlagali bomo nov program, imenovan kvalitativna vojaška mreža. V soboto je Rusija v eni sami noči poslala 800 dronov. Tudi mi lahko izkoristimo svojo vojaško moč in Ukrajini pomagamo pri industriji z droni. Evropa bo podpisala posojilo v vrednosti šest milijard evrov za naložbe v vojaške zmogljivosti, kot so droni."

Poudarila je, da vzhodno krilo krije celotno Evropo, od Baltskega do Črnega morja, zato je treba po besedah von der Leyen vlagati v strateške zmogljivosti Evrope, da bi okrepila svoje vzhodno krilo, ki se sooča z grožnjami iz Rusije. "Zgraditi je treba dronski ščit. Evropa bo branila vsak kvadratni centimeter ozemlja", je dejala.

Evropska komisija bo začasno ustavila dvostransko podporo Izraelu

Pričakovano je spregovorila tudi o Gazi. "Umetno ustvarjena lakota nikoli ne sme postati orožje Izraela," je začela in tudi sama dejala, da je Evropa pri tem vprašanju neenotna. Predlagali bodo začasno prekinitev sporazuma o trgovinskih zadevah. "Vem, da bo težko zagotoviti večino. Vsak ukrep se bo nekomu zdel preveč, nekomu premalo. Ustanovili bomo skupino donatorjev za Palestino."

Evropska komisija bo zaradi dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu začasno ustavila dvostransko podporo Izraelu, je napovedala predsednica Komisije Ursula von der Leyen.

"Že od nekdaj sem prijateljica Izraela. Vem, kako jih je prizadel napad 7. oktobra. Hamas terorju izpostavlja lastno ljudstvo. To pomeni, da je treba talce izpustiti, prekiniti ogenj in sprostiti pot za konvoje v Gazo."

"Čas je da se znebimo umazanih ruskih goriv in to v celoti"

Spregovorila je tudi o konkurenčnosti. "Govorimo o delavcih, delovnih mestih in ljudeh. Predlagali bomo akt o sodobnih delovnih mestih. Vemo, kako težke čase preživljajo nekatere družine. Pripravili bomo načrt za izkoreninjenje revščine do leta 2050."

"Čas je da se znebimo umazanih ruskih goriv in to v celoti. Ustvariti moramo več domačih virov energije, vključno z jedrsko energijo." Predstavila je tudi novo pobudo energetske avtoceste, s katero bi odpravili ozka grla.

"Dom je varnost, a za marsikoga žal tudi ne. Predstavili bomo evropski načrt za cenovno dostopna stanovanja. Korenito moramo spremeniti način reševanja tega vprašanja. Predlagali bomo kratkotrajno pobudo o dolgoročnem namenu. Vsi deležniki se moramo združiti, zato bomo sklicali prvi vrh o stanovanjih, " je napovedala.

Izpostavila je tudi avtomobilski sektor. "Milijoni Evropejk in Evropejcev želijo kupiti evropske cenovno dostopne avtomobile. Temeljili bomo na energetskih avtomobilih. Ne smemo pustiti, da bi Kitajci in drugi osvojili ta trg."

Na koncu pa se je osredotočila še na hrano. "Okrepiti moramo položaj kmetov. Ukrepali bomo povsod, kjer bo treba. Okrepili bomo promocijo za kupovanje evropske hrane."

O trgovskem sporazumu z ZDA: Dosegli smo najboljši sporazum za Evropo

"Ko govorimo o konkurenčnosti, moramo govoriti tudi o odnosih z ZDA. To so namreč naši najpomembnejši trgovski partnerji. Dosegli smo najboljši sporazum za Evropo. Nekateri se soočajo z veliko višjimi ameriškimi carinami."

Dejala je, da bodo do konca leta oblikovali trgovinski sporazum z Indijo. "Svet želi izbrati Evropo in naša naloga je, da s svetom sodelujemo."

"Po izobrazbi sem zdravnica in zgrožena sem nad dezinformacijami, ki ogrožajo svetovni napredek na področju zdravstva." Napovedala je tudi ukrepe na tem področju.

Povedala je še, da mora EU razmisliti o uvedbi starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij, in napovedala nov program za podporo svobodi medijev v EU. "Močno verjamem, da so starši tisti, ki morajo vzgajati otroke, ne algoritmi. Zato mora biti njihov glas slišan," je povedala von der Leyen.

Spomnila je na požare po Evropi in predlagala ustanovitev evropskega središča za gašenje požarov, ki bi bil na Cipru. Poklonila se je vsem, ki so gasili požare. Med navzočimi v parlamentu je bil tudi grški gasilec poveljnik Nicolaos Pisios.

"O tem, kdo lahko pride v Evropo, ne smejo odločati tihotapci, ampak Evropejci"

Spregovorila pa je tudi o boju proti nezakonitim migracijam, pri čemer je pozvala k celovitemu izvajanju lani sprejetega evropskega pakta o migracijah in azilu. Zagotovila je, da bo EU spoštovala vse svoje mednarodne obveznosti, vendar pa o tem, kdo lahko pride v Evropo, "ne smejo odločati tihotapci ljudi, ampak Evropejci".

EU po njenih besedah potrebuje nov sistem sankcij, namenjen kaznovanju tihotapcev in trgovcev z ljudmi. "Tihotapljenje ljudi je grozen, zločinski posel in noben tihotapec v Evropi ne bi smel ostati nekaznovan," je poudarila von der Leyen.

"Naj živi Evropa"

"To je Evropa, ki jo imam rada, ki jo imamo vsi radi. Delovati moramo hitreje in ne pozabimo, da smo se vedno morali boriti za svoboščine. Izjemno vesela sem, draga Roberta, da smo okrepili sporazum med Parlamentom in Komisijo. Naj živi Evropa," je sklenila.

"Kje je Evropa?"

Po govoru so spregovorili tudi predstavniki največjih evropskih strank. Nekateri poslanci so von der Leyen sicer že med govorom z glasnimi vzkliki in žvižgi sporočali, da z njenim delom niso zadovoljni. Medtem ko je Manfred Weber, predsednik največje stranke ELS, pohvalil govor predsednice, je bila predsednica druge največje stranke Iratxe Garcia Perez (S&D) zelo kritična: "Na ulicah odzvanjajo drugačne besede kot tukaj v parlamentu: kje je Evropa, kje je Evropa v Gazi? Ali res želite iti v zgodovino kot predsednica, ki je bila v času genocida tiho? Boste res to dopustili? Genocid je treba zaustaviti, sicer bo Evropa izgubila dušo."

Kritičen je bil tudi predsednik PfE Jordan Bardella. Predsednico Komisije je spraševal, katere interese brani s tem govorom. "V našem imenu podpisujete trgovinski sporazum z ZDA. Celo manjše države bolj branijo svoje interese, kot vi branite Evropo. Noben politični voditelj ne bi dopustil takšnega dogovora. Zgodovina vam bo sodila, sodili vam bodo tudi naši državljani. "

Tudi predsednica skupine Renew Valerie Hayer je bila kritična. Dejala je, da izgubljamo Evropejce, in predsednico Komisije pozvala, da čakajo na konkretne ukrepe.

Številni govorci so menili, da uničuje Evropo, in ji zabrusili, "naj gre domov", jo celo pozvali k odstopu in ji očitali netransparentno delovanje Komisije.

Kaj po govoru predsednice Evropske komisije pravijo slovenski evropski poslanci?

“Ursula von der Leyen je danes – vsaj po govoru sodeč –vendarle spremenila nekatera svoja stališča oziroma smer Evropske unije, toda kljub temu je vse skupaj ne le prepozno, pač pa predvsem premalo ambiciozno," je dejala slovenska evropska poslanka Irena Joveva iz skupine Renew.

Joveva je pozdravila napovedi Von der Leyen v povezavi z genocidom v Gazi -predlog sankcioniranja izraelskih ministrov in delni suspenz trgovinskega sporazuma z Izraelom, a poudarila, da "žal manjkajo sankcije zoper Benjamina Netanjahuja, embargo orožja in še marsikaj drugega."

Pozdravlja tudi okrepljeno zaščito sredstev EU s pogojevanjem z vladavino prava in podporo svobodnim medijem, pri čemer opozarja, da samo retorika brez dejanj ne pomeni ničesar. "V zadnjem letu so rezultati Ursule von der Leyen – tudi zaradi večjega vpliva desnih, nacionalističnih skupin – klavrni. Fokus je zgolj na obrambi, medtem ko zapostavljajo tista področja, ki so v svojem bistvu povezana s kakovostjo življenja ljudi." Do dela komisije in predsednice komisije je kritična tudi slovenska evropska poslanka Irena Joveva.

"Poenostavitev regulacije za lažje poslovanje podjetij lahko podprem, a v praksi v zadnjem letu zgolj nižamo standarde, ki so bili sprejeti z dobrim razlogom, učinek za konkurenčnost gospodarstva pa je zanemarljiv. Za ukrepe, kot so dokončanje enotnega trga in vseevropske investicije v infrastrukturo, ki bi po drugi strani dejansko imeli učinek, žal ni politične volje."

Pozdravlja tudi socialne predloge pri naslavljanju revščine in dostopu do stanovanj seveda pozdravljam, a opozarja, da so ukrepi na tem področju "z evropske ravni žal samo populizem in metanje peska v oči, ker EU nima pristojnosti, kaj šele skupne politične volje, da bi to dejansko naslovila."

Tako kot mnogi drugi, se tudi Joveva strinja, da je za in pred EU težko obdobje, od nepredvidljivosti in nevarnosti Trumpovih potez do naše geopolitične nemoči. "Če sklenem, bi sicer rada verjela predsednici komisije, da bo z novimi predstavljenimi ukrepi drugače, toda žal me pretekle (prazne) obljube, predvsem pa (ne)dejanja, ne navdajajo ravno z optimizmom.”

Napoved pred govorom predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.

O Gazi: Evropska unija neenotna

Predsednica Evropske komisije bo tako zagotovo spregovorila o razmerah v palestinski enklavi Gaza, kjer Izrael krepi napade na civilno prebivalstvo in kjer so Združeni narodi uradno razglasili lakoto. Evropska unija medtem pri vprašanju Gaze ostaja neenotna. "Humanitarna katastrofa v Gazi preizkuša našo odgovornost, ker tu nismo enotni," je v torkovem govoru dejala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Številni poslanci Evropskega parlamenta iz vrst Levice, S&D in Zelenih so namreč izraelske napade v palestinski enklavi Gaza označili za genocid, medtem ko se v nekaterih drugih političnih skupinah, tudi v največji EPP, s tem niso strinjali.

EU tako kljub vse hujšim razmeram in čeprav so pristojne službe EU ugotovile, da kršijo pridružitveni sporazum z Brusljem, do zdaj ni sprejela še nobenih ukrepov proti izraelskim oblastem.

O vojni v Ukrajini

Tema govora von der Leyen bo zagotovo tudi vojna v Ukrajini. Spomnimo, pogajanja za končanje vojne Ukrajine med Rusijo in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom so se končala neuspešno, Rusija pa v Ukrajini nadaljuje napade, vse pogosteje na civilno prebivalstvo. Prav danes poročajo, da so ruski droni vstopili tudi v poljski zračni prostor, zato so prebivalce pozvali, naj ostanejo doma. So pa v zadnjih tednih napredovali pogovori o varnostnih jamstvih za Ukrajino v okviru t. i. koalicije voljnih, v sklopu katere je francoski predsednik Emmanuel Macron po četrtkovem srečanju voditeljev držav v Parizu sporočil, da se je k zagotavljanju varnostnih jamstev Kijevu zavezalo 26 držav.

Na mizi tudi obrambni izdatki

Pričakovati je, da bo predsednica Evropske komisije del svojega nagovora v sredo dopoldne namenila tudi trgovinskim vprašanjem. Da bi okrepila svoj gospodarski položaj v vse bolj negotovem svetu, si EU prizadeva za diverzifikacijo trgovinskih odnosov s tretjimi državami. Obenem poteka implementacija okvirnega trgovinskega dogovora med EU in ZDA, o katerem sta se von der Leyen in Trump dogovorila konec julija na Škotskem.

Na mizi bodo gotovo tudi obrambni izdatki. Cilj EU je namreč, da bi obrambni proračun v prihodnjih letih napolnili z do 800 milijard dodatnih naložb, kar pomeni, da bo vlaganje usklajeno med članicami in namenjeno tistemu, kar resnično potrebujejo. Zato bo Bruselj oktobra predstavil nov načrt z mejniki in cilji za prihodnjih pet let, je predsednica napovedala med nedavnim obiskom v Litvi.

Metsola: Pričakujem drugačen govor predsednice kot ponavadi

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v pogovoru za Evropsko novinarsko središče (ENR), katerega del je tudi STA, dejala, da pričakuje drugačen govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v EU kot ponavadi.

Slovenska evroposlanca Vladimir Prebilič (Zeleni) in Matjaž Nemec (S&D/SD) sta pred plenarnim zasedanjem menila, da se v Evropskem parlamentu povečuje število tistih, ki niso zadovoljni z von der Leyen in njeno komisarsko ekipo, v kateri sta izpostavila visoko zunanjepolitično predstavnico Kajo Kallas.

"Predsednica ne nagovarja na pravi način izzivov, ki jih ima Evropska unija, (...) pri tem ne kaže kančka empatije in to zelo moti evropske poslance," je dejal Nemec. Prebilič pa pričakuje, da bo von der Leyen v svojem govoru nizala argumente, zakaj si njena Komisija še vedno zasluži zaupanje Evropskega parlamenta.