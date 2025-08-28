Evropska komisija je danes v skladu z okvirnim trgovinskim dogovorom z ZDA predstavila predlog za odpravo oziroma znižanje carin na uvoz industrijskega blaga in določenih kmetijskih izdelkov iz ZDA v EU. V skladu z dogovorom naj bi zdaj ameriška stran znižala carine na uvoz avtomobilov iz EU.

Evropska komisija je danes predstavila dva predloga pravne podlage. Eden od njiju predvideva odpravo carin na uvoz industrijskega blaga iz ZDA ter prednostni dostop nekaterih kmetijskih izdelkov in morskih sadežev do evropskega trga, drugi pa podaljšanje brezcarinske obravnave uvoza jastoga, ki bi po novem vključevala tudi obdelanega jastoga.

Predloga bosta zdaj po rednem zakonodajnem postopku obravnavala Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice Unije.

V skladu s skupno izjavo o okvirnem trgovinskem dogovoru med EU in ZDA, objavljeno pretekli teden, naj bi zdaj ameriška stran carine na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov iz EU znižala s trenutnih 27,5 na 15 odstotkov. Ta stopnja bo predvidoma veljala retroaktivno od 1. avgusta.