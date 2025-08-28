Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

28. 8. 2025
17.42

15 minut

Bruselj v okviru dogovora z ZDA predlaga znižanje carin na uvoz iz ZDA

EU je tako začela uresničevati svoj del dogovora, ki sta ga konec julija na Škotskem sklenila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump. V skladu z dogovorom so 7. avgusta na uvoz velike večine blaga iz EU v ZDA začele veljati 15-odstotne carine.

EU je tako začela uresničevati svoj del dogovora, ki sta ga konec julija na Škotskem sklenila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump. V skladu z dogovorom so 7. avgusta na uvoz velike večine blaga iz EU v ZDA začele veljati 15-odstotne carine.

Foto: Reuters

Evropska komisija je danes v skladu z okvirnim trgovinskim dogovorom z ZDA predstavila predlog za odpravo oziroma znižanje carin na uvoz industrijskega blaga in določenih kmetijskih izdelkov iz ZDA v EU. V skladu z dogovorom naj bi zdaj ameriška stran znižala carine na uvoz avtomobilov iz EU.

Evropska komisija je danes predstavila dva predloga pravne podlage. Eden od njiju predvideva odpravo carin na uvoz industrijskega blaga iz ZDA ter prednostni dostop nekaterih kmetijskih izdelkov in morskih sadežev do evropskega trga, drugi pa podaljšanje brezcarinske obravnave uvoza jastoga, ki bi po novem vključevala tudi obdelanega jastoga.

Predloga bosta zdaj po rednem zakonodajnem postopku obravnavala Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice Unije.

V skladu s skupno izjavo o okvirnem trgovinskem dogovoru med EU in ZDA, objavljeno pretekli teden, naj bi zdaj ameriška stran carine na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov iz EU znižala s trenutnih 27,5 na 15 odstotkov. Ta stopnja bo predvidoma veljala retroaktivno od 1. avgusta.

