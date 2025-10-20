Madžarska bo uporabila vsa razpoložljiva politična in pravna sredstva, da bi preprečila sprejetje predloga REPowerEU, katerega cilj je prepoved uvoza ruske energije v EU, je v Luksemburgu dejal madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjarto.

Po zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve in energijo je madžarski minister Peter Szijjarto na novinarski konferenci dejal, da za predlog prepovedi uvoza ruske energije ni energetskih, tehničnih, varnostnih ali ekonomskih razlogov, temveč le politični in ideološki, poroča madžarski medij Mfor.hu.

Politične fraze namesto argumentov

"Evropska komisija nima pojma, kakšne posledice bo imel ta paket ukrepov za posamezne evropske države," je opozoril Szijjarto. Kritiziral je evropskega komisarja za energijo Danea Jorgensena, ki je, kot trdi Szijjarto, o paketu govoril izključno z uporabo političnih fraz in propagande, brez tehničnih argumentov, v nekem trenutku pa je celo zapustil dvorano.

"Razočaranja vredno je bilo, da je komisarju EU za energijo uspelo povedati približno pet stavkov o tem paketu kot uvod in približno enako kot zaključno izjavo," je spomnil Szijjarto. Dodal je, da so nekateri udeleženci "jasno povedali, da morajo imeti politični in ideološki vidiki prednost pred realnostjo in stvarnostjo."

"Nikogar na svetu, niti v Evropski komisiji niti tukaj v Luksemburgu, ne zanima, kakšen vpliv ima ta predlog na varnost oskrbe z energijo. Po tem naj nam nihče ne pridiga o solidarnosti EU," je dejal minister.

Trditve, da gre za kršitev predpisov EU in udarec za Madžarsko

Szijjarto je trdil, da se paket uveljavlja v odkritem nasprotju s predpisi EU, ker ga EU sprejema kot gospodarski ukrep, ki ne zahteva soglasne odločitve, medtem ko Madžarska trdi, da gre za sankcijo, ki jo je mogoče sprejeti le soglasno, ne s kvalificirano večino. "Zato lahko po tem vse kritike Bruslja glede pravne države prosto postavimo v oklepaj," meni Szijjarto.

Poudaril je, da je večina držav članic že odpravila ruske vire energije, kar postavlja vprašanje, čemu je paket namenjen. "Pravi, realistični učinek tega paketa je le, da bo ubil varnost oskrbe z energijo Madžarske in velikega dela Slovaške," je opozoril.

Zavrnil je tudi argument o financiranju ruskega vojnega stroja. "Prosim, to, kar Madžari plačujemo za rusko nafto in ruski zemeljski plin, je komaj 0,2 odstotka ruskega BDP. Verjetno nihče resno ne misli, da bo Ukrajina zmagala v tej vojni ali da bo Rusija padla na kolena, če ne bodo dobili našega denarja, ki ustreza 0,2 odstotka ruskega BDP?" se je vprašal.

Madžarska bi izgubila zanesljive dobavitelje in postala odvisna od drugih

Szijjarto je poudaril, da bi predlog motil varne dobavne poti, Madžarsko odrezal od zanesljivih dobaviteljev in jo naredil odvisno od drugih. Med te druge spada tudi Hrvaška, ki jo je madžarski zunanji minister že obtožil, da "izkorišča vojne razmere".

Opozoril je, da bo eden od dveh obstoječih plinovodov ukinjen, preostali ne morejo samostojno oskrbovati države, tranzitne pristojbine pa so se od začetka vojne v Ukrajini podvojile.

"Med zadnjim testom smo v 24 urah zaznali dve tehnični okvari, zaradi katerih je plinovod lahko deloval pri največjem tlaku le eno uro," je poudaril. Glede plina je izjavil, da je bilo s prekinitvijo tranzita skozi Ukrajino že izgubljenih 18 milijard kubičnih metrov zmogljivosti, in če bi bil prekinjen tudi Turški tok, bi bilo izgubljenih še 8,5 milijarde, kar je po njegovih besedah ​​nesmiselno za državo z letno porabo okoli devet milijard kubičnih metrov.

Napoveduje boj do konca

Čeprav je Madžarska glasovala proti, je Svet EU s kvalificirano večino sprejel svoje stališče. Zdaj sledijo pogajanja z Evropsko komisijo in Parlamentom, po katerih se bo predlog vrnil Svetu v končno odločitev. "Želim jasno povedati, da bomo zaščitili madžarski narod. Zaščitili bomo energetsko varnost Madžarske in zaščitili bomo rezultate zmanjšanja režijskih stroškov. Ne bomo dovolili, da Bruselj madžarskemu narodu vsili brutalne podražitve," je dejal.

"Zato bomo uporabili vsa politična in vsa pravna sredstva, da preprečimo sprejetje tega pravnega akta," je še zaključil madžarski minister Szijjarto.