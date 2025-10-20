Izrael ponovno dovolil vstop humanitarne pomoči v Gazo

Izrael je po kršitvah premirja v Gazi danes znova dovolil dostavo pomoči v palestinsko enklavo, so sporočili izraelski viri. Pogajalci med sprtima stranema medtem skušajo zagotoviti spoštovanje premirja, na pogovore o tem pa sta v Izrael prispela posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Jared Kushner.

Poudarki dneva:



12.30 Izrael sredi prizadevanj za ohranitev premirja znova dovolil dostavo pomoči v Gazo

Izrael je ponovno dovolil vstop humanitarne pomoči v Gazo, ki jo je pred tem ustavil zaradi, kot je zatrdil, terorističnih napadov na njegove sile v enklavi, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes povedali izraelski varnostni viri.

Po besedah izraelskega varnostnega uradnika je politično vodstvo odredilo, da "humanitarna pomoč še naprej vstopa v Gazo prek mejnega prehoda Kerem Šalom in dodatnih mejnih prehodov po izraelskem pregledu", kot to predvideva dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom.

V skladu z dogovorom naj bi v Gazo dnevno vstopilo približno 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Izrael je po smrti dveh vojakov v napadu na jugu Gaze minuli konec tedna izvedel najhujše zračne napade od začetka uveljavitve premirja 10. oktobra in začasno ustavil dostavo pomoči. Po podatkih palestinskih zdravstvenih virov je bilo v izraelskih zračnih napadih ubitih 44 Palestincev.

Nemška radiotelevizija ZDF pa je danes sporočila, da je bil v nedeljo v izraelskem raketnem napadu v osrednjem delu Gaze ubit zaposleni pri palestinski produkcijski hiši PMP, s katero sodeluje ZDF. V napadu v Deir al Balahu je bil ob palestinskem kolegu ubit še osemletni otrok, novinar PMP pa je bil ranjen.

Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so sicer v nedeljo sporočili, da bo mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom do nadaljnjega zaprt za potniški promet. Njegovo ponovno odprtje je odvisno od tega, ali bo Hamas izpolnil svoje obveznosti iz prve faze mirovnega načrta ZDA za Gazo, ki je prinesla prekinitev ognja in izmenjavo izraelskih talcev.

V Izrael sta medtem danes prispela posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, in Trumpov zet Jared Kushner, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki dodaja, da naj bi se sestala tudi s premierjem Netanjahujem.

V Izraelu v torek v okviru nadaljnjih prizadevanj za uveljavitev mirovnega načrta za Gazo pričakujejo tudi ameriškega podpredsednika JD Vancea. Ameriška administracija želi po poročanju izraelskih in ameriških medijev preiti na drugo fazo Trumpovega mirovnega načrta v 20 točkah.

Glavni Hamasov pogajalec Halil Al Haja pa naj bi se po poročanju britanskega BBC v Kairu sestal z egiptovskimi posredniki, da bi razpravljali o naslednjih korakih uresničitve dogovora o prekinitvi ognja.