S katero toplotno črpalko do največjih prihrankov?

Ob vse večjih potrebah po energetsko učinkovitih rešitvah in ob spremembah v obračunavanju omrežnin so se geotermalne toplotne črpalke izkazale za eno najstabilnejših izbir za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode. Medtem ko so v nekaterih državah, kot je Švedska, že močno uveljavljene, se v Sloveniji njihov potencial še vedno premalo izkorišča. Preverili smo, kaj je treba upoštevati pri prenovi ali izgradnji ogrevalnega sistema ter izbiri toplotne črpalke.

Toplotne črpalke so izjemno učinkovita rešitev za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode, saj izkoriščajo obnovljive vire energije. Za delovanje, v primerjavi z drugimi rešitvami, potrebujejo precej manj električne energije. Zagotavljajo dolgoročno in učinkovito ogrevanje in hlajenje ter so ključna rešitev na poti samooskrbe.

V zadnjih letih so zračne toplotne črpalke postale prva izbira pri odločitvi za način ogrevanja, ko gre za novogradnje, saj omogočajo učinkovito, preprosto in stroškovno ugodno rešitev. Njihova priljubljenost raste predvsem zaradi preproste namestitve in dostopnosti, omogočajo hiter prehod na obnovljive vire energije.

Manj uveljavljene, a hkrati še učinkovitejše in dolgoročno bolj ekonomične pa so geotermalne toplotne črpalke . Te izkoriščajo stalno temperaturo zemlje, kar zagotavlja najvišjo energetsko učinkovitost in stabilne stroške ogrevanja ne glede na zunanje vremenske razmere. Kljub višji začetni investiciji ponujajo najdaljšo življenjsko dobo, možnost pasivnega hlajenja in skoraj neslišno delovanje.

Ker imata obe tehnologiji svoje prednosti in sta primerni za različne primere, je pri izbiri ključnega pomena strokovno svetovanje, ki zagotovi optimalno rešitev glede na potrebe posameznega objekta.

Kako do večjih prihrankov pri ogrevanju

Številni lastniki domov se vsako zimo ubadajo z visokimi računi in neučinkovitim ogrevanjem, ki ne zagotavlja želenega udobja. Dodatno težavo predstavlja star, zastarel sistem, ki porabi preveč energije, zavzame veliko prostora in zahteva nenehno vzdrževanje.

Če se tudi vi sprašujete, kako zmanjšati stroške ogrevanja in hkrati izboljšati energetsko učinkovitost svojega doma, je čas za premislek o alternativnih rešitvah. Ena izmed najpogosteje izbranih in dolgoročno najugodnejših rešitev so toplotne črpalke. A preden se odločite za zamenjavo, je smiselno narediti podrobno analizo in izračunati, kaj bi vam prinesla investicija v nov sistem.

Prvi korak pri odločitvi za toplotno črpalko sta analiza stroškov preteklega leta in projekcija za daljše obdobje, da morebitna blaga ali ostrejša zima ne popači realne slike. Poleg stroškov je pomemben tudi prostor, ki ga zavzemajo morebitni kotli, peči, rezervoarji. Toplotne črpalke niso le bolj ekonomične, zavzamejo tudi bistveno manj prostora.

Zračne toplotne črpalke – preprosta namestitev in prilagodljivost

Zračne toplotne črpalke so ena najpogosteje izbranih rešitev, saj so cenovno dostopne in ne zahtevajo večjih gradbenih posegov. Energijo pridobivajo iz zunanjega zraka, kar pomeni, da so preproste za vgradnjo in da jih je mogoče namestiti skoraj povsod. So primerna izbira predvsem, kjer zemljišče ne dopušča izvedbe zemeljskih del za geotermalne sonde ali kolektor.

Njihova največja prednost je nižja začetna investicija, saj ne potrebujejo zemeljskih kolektorjev ali vrtin, kar zmanjšuje stroške namestitve. Poleg tega omogočajo prilagodljivo postavitev, kar je še posebej koristno pri hišah brez večje zunanje površine za izkopavanje.

Kljub številnim prednostim pa imajo zračne toplotne črpalke tudi nekatere omejitve. Njihova učinkovitost je močno odvisna od zunanjih temperatur, kar pomeni, da lahko v zelo mrzlih zimskih mesecih delujejo manj učinkovito in posledično porabijo več električne energije. V takšnih primerih pogosto potrebujejo dodatni električni grelec, ki zagotavlja toploto, a hkrati povečuje stroške ogrevanja. Njihova zunanja enota s časom lahko postane glasna in moteča za okolico.

Geotermalne toplotne črpalke – vrhunska učinkovitost in dolgoročni prihranki

Geotermalne toplotne črpalke izkoriščajo toploto iz zemlje, kjer je temperatura na globini 50 metrov ali več stalna vse leto, ne glede na vremenske razmere. To pomeni, da zagotavljajo najvišjo mogočo učinkovitost, saj ne potrebujejo dodatne energije za kompenzacijo temperaturnih nihanj. Medtem ko se učinkovitost zračnih toplotnih črpalk lahko zmanjšuje pri ekstremno nizkih temperaturah, geotermalne toplotne črpalke delujejo enako učinkovito pri –25 ali +30 stopinjah Celzija, kar omogoča konstantne in predvidljive stroške ogrevanja.

Geotermalne toplotne črpalke dosegajo učinkovitost do 615 odstotkov, kar pomeni, da iz vsake porabljene enote električne energije ustvarijo kar 6,15 enote toplotne energije. To je občutno več v primerjavi z drugimi vrstami ogrevanja in zagotavlja znatne dolgoročne prihranke.

Njihova življenjska doba je bistveno daljša od zračnih črpalk. Medtem ko ima sama naprava življenjsko dobo od 20 do 30 let, lahko zemeljske vrtine delujejo sto let ali več, kar pomeni dolgoročno stabilnost in nizke stroške vzdrževanja. Ker so vse ključne komponente nameščene v notranjosti objekta in pod zemljo, sistem ne potrebuje zunanje enote, ne proizvaja hrupa in ne moti okolice.

Ena izmed največjih prednosti geotermalnih toplotnih črpalk je tudi možnost pasivnega hlajenja. Poleti sistem ne potrebuje velike količine električne energije za hlajenje, saj lahko toploto preprosto odvaja nazaj v zemljo, kjer se shrani, in jo pozimi znova izkoristi za ogrevanje. To pomeni, da je hlajenje skoraj brezplačno in energetsko zelo učinkovito.

Vse te prednosti pa prinašajo nekoliko višjo začetno investicijo na račun izvedbe vrtine. Za pravilno delovanje je treba izvesti zemeljske vrtine ali kolektorje, kar zahteva dodatne stroške in dovolj prostora okoli objekta. Kljub višji začetni investiciji pa se geotermalne črpalke dolgoročno obrestujejo, saj bistveno zmanjšajo stroške ogrevanja in hlajenja, poleg tega je mogoče pridobiti do 6.000 evrov nepovratnih sredstev Eko sklada, kar začetno investicijo precej olajša.

Katera toplotna črpalka je prava za vas?

Izbira med zračno in geotermalno toplotno črpalko je odvisna od številnih dejavnikov, kot so velikost objekta, lokacija, dostopnost prostora za namestitev in proračun. Zračne toplotne črpalke so odlična izbira za tiste, ki želijo hitrejšo in cenovno ugodnejšo rešitev, medtem ko so geotermalne črpalke idealne za tiste, ki želijo dolgoročno energetsko neodvisnost in najvišjo učinkovitost.

Ker so različni tipi toplotnih črpalk primerni za različne objekte in potrebe, je pri izbiri ključnega pomena strokovno svetovanje. Pri podjetju Atlas, ki ima 35 let izkušenj, strankam pomagajo s temeljito individualno energijsko in finančno analizo ter predlagajo optimalno rešitev za njihov dom.

Atlas ponuja tudi zanesljivo podporo in servis po nakupu, kar dokazujejo odlične ocene uporabnikov. To pomeni, da uporabniki ne dobijo le kakovostnega izdelka, temveč tudi dolgoročno brezskrbnost.