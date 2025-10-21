Danes bo odigrana prva polovica dvobojev tretjega kroga ligaškega dela lige prvakov. Na delu bo tudi Jan Oblak. Edinega slovenskega udeleženca lige prvakov čaka zahtevno gostovanje pri Arsenalu. Na ponedeljkovem treningu je doživel neugodnost, saj se Simeonejeva četa po treningu na Emiratesu ni mogla oprhati. Atletico je na Uefo naslovil pritožbo, topničarji pa so se izgovarjali na tehnično okvaro, zaradi katere ni bilo na voljo tople vode. Evropski prvak PSG bo gostoval v Leverkusnu, podprvak Inter v Bruslju, Manchester City pri Villarrealu, dogajanje pa se ob 18.45 začenja v Barceloni in oddaljenem Almatyju.

prvi krog: torek, sreda, četrtek

drugi krog: torek, sreda

Liga prvakov, ligaški del (tretji krog):

Torek, 21. oktober

Lamine Yamal bo danes, če bo zaigral proti grškemu prvaku, porušil nov rekord lige prvakov. Foto: Reuters Začelo se bo ob 18.45 v Barceloni in Almatyju. Katalonski velikan bi si želel zaigrati na Camp Nouu, kjer pa še vedno brnijo gradbeni stroji, zato bo Barcelona tudi Olympiakos pričakala na olimpijskem stadionu Montjuic. Še osmič zapored bo skušala doma v Evropi premagati grškega predstavnika, prvi zvezdnik Lamine Yamal pa se bo podpisal pod nov rekord. Pri 18 letih in 100 dneh bo nastopil že 25. v ligi prvakov. Pred njim je to kot najmlajšemu uspelo dragulju PSG Warrenu Zaire-Emeryju (pri 19 letih in 32 dneh), tako da bo španski superzvezdnik popravil rekord za skoraj slabo leto dni!

Kairat bo v oddaljenem Kazahstanu lovil zgodovinske prve točke v ligi prvakov proti Pafosu. Tako se bosta pomerila kluba, ki sta bila v kvalifikacijah za ligo prvakov usodna tudi za Olimpijo in Crveno zvezdo Timija Maxa Elšnika. Kairat lahko postane prvi kazahstanski klub, ki bi zmagal v ligi prvakov. Astani to pred leti ni uspelo. Ciper na drugi strani na prvo zmago svojega predstavnika v ligi prvakov čaka od leta 2011. Nazadnje je to uspelo Apoelu proti Portu.

Oblakovi nedavno že gostovali na Otoku

Zvečer bosta za poslastico večera v Londonu poskrbela Arsenal in Atletico Madrid. Gostovanje na Otoku se ni začelo imenitno za španskega velikana. Po ponedeljkovem treningu so Jan Oblak in druščina doživeli neprijetno presenečenje, ko so se preznojeni odpravili pod prho, nato pa ugotovili, da sploh ni tople vode. Tako so zapuščali stadion preznojeni, po treningu pa so se lahko dostojno umili šele v hotelu.

Nogometaši Atletica so v ponedeljek spoznali travnato igrišče na stadionu Emirates, a nato prizorišče zapuščali preznojeni. Foto: Reuters

Atletico se je pritožil Evropski nogometni zvezi (Uefa), da je kaj takega nedopustno v ligi prvakov, nekateri so v tem prepoznali celo namero, da bi Otočani namerno škodovali gostom iz Madrida in jih spravljali v slabo voljo pred pomembno tekmo, trenutno vodilni angleški prvoligaš pa se je izgovoril na tehnične težave. Vodovodni sistem naj bi bil namreč v okvari, do tekme, ko naj bi nogometaši Arsenala in Atletica po njej odšli na prho, pa naj bi vse skupaj že odpravili.

Oblak ne bo prvič v tej sezoni gostoval na Otoku. V uvodni tekmi je Atletico na Anfieldu namučil Liverpool in nato izgubil z zadetkom rdečih v sodnikovem podaljšku (2:3). Arsenal bo danes napadal jubilejno 100. zmago v ligi prvakov, na zadnjih šestih srečanjih pa je vselej premagal španski klub. V četrtfinalu lige prvakov je na primer v prejšnji sezoni dvakrat ugnal tudi bele baletnike.

Najboljši strelci: 5 – Mbappe (Real)

4 – Kane (Bayern)

3 – Burkardt (Eintracht), Gordon (Newcastle), Haaland (Man City)

2 – Hauge (Bodo/Glimt), Hojlund (Napoli), Llorente (Atletico), Martinez (Inter), Martinelli (Arsenal), Mbodji (Slavia), Paixao (Marseille), Ramos (PSG), Rashford (Barcelona), Thuram (Inter), Trincao (Sporting), Vlahović (Juventus)

PSG v Nemčiji, City v Španiji

Erling Haaland je v vrhunski formi. Foto: Reuters Branilec naslova PSG bo gostoval v Leverkusnu pri Bayerju, Manchester City se bo z vročim Erlingom Haalandom predstavil pri Villarrealu, Benfica bo z Josejem Mourinhom, ki dobro pozna St. James Park, skušala doseči točke na gostovanju pri Newcastlu. Borussia Dortmund je favorit na gostovanju v Köbenhavnu, to bo jubilejna 200. tekma rumeno-črnih v najmočnejšem evropskem tekmovanju, PSV Eindhoven pa bo gostil Napoli. Zadnji finalist lige prvakov Inter bo gostoval v Bruslju pri Unionu SG, za katerega se je konec prejšnjega tedna na prvenstveni tekmi med strelce vpisal tudi najboljši igralec in strelec 1. SNL v prejšnji sezoni, nekdanji zmaj Raul Florucz. Avstrijski napadalec je proti Charleroiju prispeval tudi podajo.

V sredo se bo predstavila še druga polovica udeležencev ligaškega dela lige prvakov, vrhunec večera pa bi lahko predstavljal spopad Real Madrid – Juventus.

Liga prvakov, ligaški del (tretji krog):

Torek, 21. oktober

Sreda, 22. oktober

