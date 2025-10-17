Priročen način za izmenjavo podatkov o glukozi z vašim zdravnikom

Življenje s sladkorno boleznijo prinaša številne izzive, a sodobna tehnologija omogoča lažje in udobnejše spremljanje ravni glukoze. Napreden sistem FreeStyle Libre 2 je inovativna rešitev, ki omogoča neprekinjeno 1 spremljanje ravni glukoze brez rutinskega zbadanja v prst in uporabnikom vsak dan lajša obvladovanje bolezni. 2,3 Za še boljši nadzor nad sladkorno boleznijo 4,5 lahko zdaj odčitke glukoze v realnem času delite 6 s svojim zdravnikom na povsem preprost način. Kako?

Senzor FreeStyle Libre 2 Plus je inovativna rešitev, ki omogoča merjenje glukoze brez vsakodnevnih zbadanj. Foto: Abbott Laboratories d.o.o.

Z uporabo varnega sistema v oblaku LibreView7 bo imel vaš zdravnik boljši vpogled v vaše podatke o glukozi in skupaj bosta lahko sprejemala bolj informirane odločitve o poteku zdravljenja, kar bo pomagalo pri lažjem doseganju napredka.4,5

Takšen način sodelovanja izboljšuje komunikacijo med bolnikom in zdravnikom, zmanjšuje možnost napak ter omogoča bolj individualizirano in učinkovito vodenje bolezni. Ne glede na to, ali imate sladkorno bolezen tipa 1 ali tipa 2, je redno in zanesljivo spremljanje glukoze ključno za dolgoročno zdravje – s pomočjo sistema LibreView pa je to spremljanje preprostejše, preglednejše in bolj uporabno tako za vas kot za zdravstvenega strokovnjaka.

Brezplačen sistem LibreView omogoča:

Samodejno 6 nalaganje podatkov o vaši glukozi v varen sistem v oblaku,

nalaganje podatkov o vaši glukozi v varen sistem v oblaku, jasen in pregleden prikaz vzorcev in trendov glukoze v obliki poročil, 5

združljivost z aplikacijo FreeStyle LibreLink8 in čitalnikom FreeStyle Libre 2.

Foto: Abbott Laboratories d.o.o.

Uporaba sistema LibreView za deljenje6 informacij z vašim zdravnikom je preprosta – potrebujete le aplikacijo FreeStyle LibreLink in identifikacijsko številko ordinacije vašega zdravnika.

V glavnem meniju aplikacije FreeStyle LibreLink izberite zavihek Povezane aplikacije. Pri možnosti LibreView izberite možnost Poveži in nato Poveži se z ordinacijo. Po vnosu identifikacijske številke ordinacije svojega zdravnika sledite preostalim korakom, da dokončate nastavitev povezave.

Več o nastavitvi deljenja podatkov z izbranim zdravnikom si lahko ogledate tudi v videoposnetku.

Foto: Abbott Laboratories d.o.o.

