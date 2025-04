To je vsakdan, ki zahteva več načrtovanja, a lahko je tudi drugače

Sladkorna bolezen ni le številka na merilniku, ki meri sladkor v krvi. Je stanje, ki od posameznika zahteva stalno pozornost, prilagajanje in pogosto tudi številna odrekanja. Čeprav se navzven morda zdi, da je bolezen z današnjo medicino obvladljiva, pa je realnost precej bolj zapletena. Preverili smo, s kakšnimi težavami se vsakodnevno srečujejo osebe s sladkorno boleznijo in kako ta vpliva na kakovost njihovega življenja. In kakšne rešitve za lažje življenje imajo na voljo.

Nevidna napetost vsakdana

Za posameznike s sladkorno boleznijo je vsak obrok matematična enačba. Pred vsakim grižljajem morajo oceniti količino ogljikovih hidratov, preveriti raven krvnega sladkorja in temu primerno prilagoditi odmerek inzulina. Če se odločijo za kosilo v restavraciji ali pri prijateljih, to pogosto ni le družabni dogodek, ampak izziv, poln neznank.

Foto: Shutterstock

Poleg hrane pa morajo biti pozorni tudi na fizično aktivnost, stres, morebitna prehladna obolenja in celo spanje, saj lahko vse to vpliva na raven glukoze v krvi. Telo osebe s sladkorno boleznijo namreč ne deluje več na "avtopilotu", temveč vsak korak zahteva zavestno odločitev.

Za osebe s sladkorno boleznijo je tako lahko vse to zelo naporno. Nič nenavadnega niso niti nihanja razpoloženja, energije in celo koncentracije.

Posledice merjenja glukoze z zbadanjem v prst

Merjenje sladkorja s pomočjo klasičnih glukometrov pomeni vbode v prst večkrat na dan. Na dolgi rok to ne povzroča le nelagodja, temveč tudi odebeljeno kožo in občutek kronične občutljivosti. Marsikdo začne postopoma opuščati pogostejše merjenje, kar pa lahko pomeni večje tveganje za zaplete.

Posebej težko je redno merjenje pri otrocih in mladostnikih, kjer poleg fizične bolečine v ospredje stopi psihološki vidik. Občutek, da so drugačni od vrstnikov, lahko namreč povzroči duševno stisko, kar ob fizičnih omejitvah dodano omejuje njihovo zmožnost za brezskrbno uživanje otroštva.

Foto: Shutterstock

Strah pred hipoglikemijo, nevidno grožnjo

Hipoglikemija – nenaden padec ravni sladkorja v krvi – je eden izmed najnevarnejših in najhujših zapletov, s katerim se lahko vsak dan spopadajo osebe s sladkorno boleznijo. Do hipoglikemije lahko pride kadarkoli, tudi med spanjem ali vožnjo. Simptomi so lahko blagi, kot je potenje ali vrtoglavica, lahko pa vodijo celo v izgubo zavesti.

Ta nepredvidljivost lahko pri posameznikih povzroča hud strah, tudi anksioznost. Nekateri se ponoči večkrat zbujajo, da bi preverili stanje, drugi se zaradi posledic morebitnega nenadnega napada izogibajo vožnji ali celo telesni aktivnosti.

Ta stalni občutek ogroženosti zmanjšuje samostojnost, neodvisnost, celo kakovost življenja ter pogosto vpliva tudi na odnose, delovno učinkovitost in splošno psihološko dobrobit.

FreeStyle Libre 2 Plus: manj skrbi, več nadzora

Foto: Shutterstock

V trgovinah Sanolabor po Sloveniji že lahko kupite priznan sistem za merjenje glukoze FreeStyle Libre 2 Plus, ki osebam s sladkorno boleznijo vsak dan izboljšuje kakovost življenja in omogoča lažje obvladovanje same bolezni1. Preverili smo, kako deluje in zakaj ga številni opisujejo kot spremembo na bolje.

Merjenje brez bolečih zbadanj v prst

Prva stvar, ki uporabnike navdušuje, je brez dvoma to, da FreeStyle Libre 2 Plus omogoča merjenje glukoze brez vsakodnevnega vbadanja v prst2. Senzor, ki se namesti na zadnji del nadlakti, namreč meri raven glukoze v medceličnini, torej v tekočini med celicami. Bralnik ali pametni telefon3 nato z enim preprostim skeniranjem prikaže trenutne vrednosti, trende in celo zgodovino meritev.

Senzor vsakih 60 sekund zabeleži novo vrednost glukoze, podatki pa se hranijo kar osem ur4, kar pomeni, da ima bolnik dostop do izjemno podrobnega vpogleda v dogajanje v svojem telesu, ne da bi si ob tem vsakokrat poškodoval kožo.

Foto: Shutterstock

Z meritvami vsako minuto boste zlahka prepoznali vzorce in razumeli, kako hrana, telesna aktivnost in inzulin vplivajo na vašo raven glukoze. Odčitki se na vašem pametnem telefonu samodejno posodabljajo vsako minuto, kar je petkrat hitreje kot pri drugih sistemih CGM5.

Kar 95 odstotkov oseb, ki imajo sladkorno bolezen, poroča, da s sistemom FreeStyle Libre 2 Plus bolje razumejo nihanje glukoze v svojem telesu6.

Opozorila za višjo stopnjo varnosti

Ena od pomembnih prednosti sistema FreeStyle Libre 2 Plus je funkcija nastavljivih alarmov. Naprava bolnika samodejno opozori, če vrednosti glukoze začnejo hitro padati ali naraščati, še preden dosežejo nevarne ravni. To pomeni, da lahko uporabnik pravočasno ukrepa in prepreči hipoglikemijo ali hiperglikemijo.

Alarmi so tako pomemben korak k večji varnosti, zlasti ponoči ali med fizično aktivnostjo, ko se opozorilni znaki telesa lahko spregledajo.

Prijazen do vseh generacij

Senzor FreeStyle Libre 2 Plus je primeren tako za odrasle kot tudi za otroke. Starši lahko prek aplikacije spremljajo vrednosti glukoze pri svojem otroku v realnem času, kar jim omogoča več mirnosti in ustreznejše ukrepanje, ko je to potrebno.

Foto: Shutterstock

Preprosta uporaba in zanesljivost

Namestitev senzorja je preprosta. Da bo slika gibanja ravni glukoze kar najbolj točna, skrbno izberite mesto in namestite senzor, pri tem pa upoštevajte naslednje:

izberite mesto na hrbtni strani nadlakti, saj se ta del roke med vsakodnevnimi aktivnostmi ne upogiba in koža ne napenja,

izogibajte se točkam na koži, kjer imate znamenja, brazgotine ali tetovaže,

izbrana lokacija naj bo vsaj 2,5 centimetra oddaljena od mesta, kjer aplicirate inzulin,

vedno izberite mesto na koži, ki ga niste uporabili nazadnje.

Senzor deluje do 15 dni7,8 brez potrebe po menjavi, kar pomeni manj motenj v vsakdanjem življenju. Je majhen in nevpadljiv ter udoben za nošenje9. Poleg tega je vodoodporen10, zato ga lahko nosimo med prhanjem, kopanjem ali športno aktivnostjo.

Sanolaborju Sistem FreeStyle Libre 2 Plus je več kot le tehnološka novost, je zanesljiv pomočnik, ki bolnikom pomaga ponovno pridobiti nadzor nad svojim življenjem. Naročite ga lahko tudi prek spleta.

