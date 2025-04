Za varnejšo in učinkovitejšo oskrbo oseb s sladkorno boleznijo

Natančno določanje koncentracije glukoze je ključno za vsakodnevno obvladovanje sladkorne bolezni, zlasti za osebe s sladkorno boleznijo tipa 1, tipa 2 in gestacijsko sladkorno boleznijo ter še posebej za osebe, ki pri zdravljenju uporabljajo inzulin. Zato ni vseeno, kako bolniki spremljajo svojo raven glukoze in katere pripomočke pri tem uporabljajo. Skupina uglednih strokovnjakov je tako pripravila študijo 1 , ki obravnava potrebo po določitvi standardov natančnosti in učinkovitosti senzorjev za neprekinjeno spremljanje glukoze na enotnem evropskem trgu. Preverili smo, kaj je omenjena študija razkrila in kateri senzorji dosegajo standarde.

Široka uporaba tako imenovane tehnologije CGM, torej tehnologije za neprekinjeno spremljanje glukoze, ki slednjo meri v medcelični tekočini, se je v zadnjem desetletju zelo povišala, zahvaljujoč dostopnosti sodobnih tehnologij in digitalnih ekosistemov za spremljanje glikemije.

To je vsekakor dobrodošlo, saj so koristi teh sistemov za uporabnike in zdravstveno skupnost potrjene s številnimi znanstvenimi raziskavami, vključno s kliničnimi študijami iz vsakodnevnega2 življenja. Pomembna pa je tudi določitev standardov, ki morajo biti zaradi dobrobiti pacientov poenoteni.

Natančnost, ki rešuje življenja

Tako je konec leta 2024 skupina uglednih strokovnjakov, med njimi Chantal Mathieu, Concetta Irace, Emma G. Wilmot, Bassil Akra, Stefano Del Prato, Martin Cuesta, Peter Adolfsson, Tomasz Klupa, Eric Renard in Tadej Battelino, objavila študijo z naslovom »Minimum expectations for market authorization of continuous glucose monitoring devices in Europe—‘eCGM’ compliance status«3. V tej študiji avtorji poudarjajo nujnost določitve minimalnih standardov za natančnost in učinkovitost naprav za neprekinjeno spremljanje glukoze (CGM) na evropskem trgu.​

Avtorji izpostavljajo, da kljub obstoječemu postopku pridobivanja oznake CE za medicinske naprave v Evropski uniji ni enotnih, specifičnih meril za ocenjevanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti sistemov CGM. To pomanjkanje standardizacije lahko vodi do tega, da naprave z neustrezno natančnostjo pridejo na trg, čeprav predstavljajo tveganje za uporabnike.​

V študiji so zato predlagali uvedbo minimalnih zahtev za klinično testiranje in validacijo naprav CGM, ki bi morale vključevati:​

Natančnost meritev : naprave morajo zagotavljati visoko stopnjo natančnosti pri različnih ravneh glukoze, zlasti v hipoglikemičnih in hiperglikemičnih območjih.​

: naprave morajo zagotavljati visoko stopnjo natančnosti pri različnih ravneh glukoze, zlasti v hipoglikemičnih in hiperglikemičnih območjih.​ Zanesljivost delovanja : sistemi morajo biti zanesljivi in dosledni v svojem delovanju skozi celotno obdobje uporabe.​

: sistemi morajo biti zanesljivi in dosledni v svojem delovanju skozi celotno obdobje uporabe.​ Klinična učinkovitost: naprave morajo imeti dokazano koristnost pri izboljšanju kliničnih izidov pri uporabnikih, kot so boljši nadzor glikemije in zmanjšanje epizod hipoglikemije.​

Avtorji so šli še korak dlje ter predlagali konkretne parametre za klinično testiranje in validacijo naprav za neprekinjeno spremljanje glukoze. Pri tem poudarjajo, da morajo biti standardi dovolj strogi, da resnično zmanjšajo tveganje za osebe s sladkorno boleznijo, ki uporabljajo posamezen sistem. Vse to z namenom, da bi povečali varnost uporabnikov, torej bolnikov, in izboljšali kakovost oskrbe oseb s sladkorno boleznijo v Evropi.

Na takšen način bi s pomočjo enotnega ocenjevanja naprav za neprekinjeno spremljanje glukoze na evropskem trgu prispevali k večji preglednosti in nenazadnje tudi k zaupanju v te tehnologije.​

Senzor za spremljanje sladkorne bolezni, ki dosega vse standarde

Primer inovativne rešitve, ki osebam s sladkorno boleznijo omogoča še bolj zanesljivo in preprosto spremljanje ravni glukoze brez vsakodnevnega zbadanja, je FreeStyle Libre 2 Plus, ki je zdaj na voljo tudi v trgovinah Sanolabor.

Gre za novo generacijo senzorjev za neprekinjeno spremljanje glukoze, ki bolnikom prinaša številne prednosti in jim s tem močno lajša njihov vsakdan, hkrati pa v omenjeni študiji dosega predstavljene standarde natančnosti in učinkovitosti.

Zmanjšanje primerov težke hipoglikemije in diabetične ketoacidoze ter manj hospitalizacij

Pretekle študije so pokazale, da uporaba sistema FreeStyle Libre pri bolnikih prispeva k zmanjšanju težke hipoglikemije in diabetične ketoacidoze, kar vodi do manjšega števila hospitalizacij oseb s sladkorno boleznijo tipa 2, ki so na eni dnevni dozi inzulina, za več kot 67 odstotkov4.

Poleg tega je pri bolnikih, ki so senzor FreeStyle Libre uporabljali neprekinjeno 12 mesecev, prišlo do zmanjšanja skupnega števila hospitalizacij, povezanih s ketoacidozo, hudo hipoglikemijo, diabetično komo in hiperglikemijo – za 49 odstotkov pri osebah s tipom 1 in za 39 odstotkov pri osebah s tipom 2. Tveganje za diabetično ketoacidozo se je zmanjšalo za 56 odstotkov pri tipu 1 in za 52 odstotkov pri tipu 2. Hospitalizacije zaradi nizke glukoze pri bolnikih s tipom 2 so se zmanjšale za 11 odstotkov, zaradi hiperglikemije pa za 27 odstotkov5.

Še več, analiza 75 študij je pokazala, da je sistem FreeStyle Libre povezan s precejšnjim zmanjšanjem vrednosti HbA1c že po treh mesecih uporabe6.

Zaradi svoje učinkovitosti je sistem FreeStyle Libre prejel nagrado Prix Galien7, ki velja za "Nobelovo nagrado" za inovacije v biofarmacevtskih raziskavah, za najboljšo medicinsko tehnologijo v zadnjih 50 letih. Poleg tega je aplikacija FreeStyle LibreLink, ki omogoča brezplačno spremljanje glukoze, v številnih državah na seznamu najboljših zdravstvenih aplikacij.

Kako deluje FreeStyle Libre 2 Plus?

FreeStyle Libre 2 Plus je sestavljen iz majhnega senzorja, ki ga namestite na hrbtno stran nadlakti, nato pa vam omogoča preprosto in neboleče merjenje glukoze brez potrebe po rednih vbodih v prst8.​ Senzor neprekinjeno meri raven glukoze v medcelični tekočini in ne krvi9. Zaradi njegove majhnosti je nošenje senzorja FreeStyle Libre 2 Plus preprosto in nemoteče. Z njim se lahko tudi prhate, kopate, plavate10 in telovadite.

Uporabnik lahko kadarkoli preveri svojo raven glukoze s preprostim skeniranjem senzorja z namenskim čitalnikom ali pametnim telefonom, ki ima nameščeno aplikacijo FreeStyle LibreLink. Sistem omogoča vpogled v trende in vzorce nihanja glukoze, kar pomaga pri boljšem razumevanju vpliva prehrane, telesne aktivnosti in drugih dejavnikov na raven glukoze.​

Senzor namreč vsakih 60 sekund zabeleži novo vrednost glukoze, podatki pa se hranijo kar osem ur11. FreeStyle Libre 2 Plus pa ponuja tudi prilagodljive alarme za visoko in nizko raven glukoze, kar uporabniku omogoča, da je takoj obveščen o morebitnih nevarnih spremembah in lahko pravočasno ukrepa.​

Na voljo v Sanolaborju Sistem FreeStyle Libre 2 Plus tako predstavlja pomemben napredek pri obvladovanju sladkorne bolezni, saj omogoča preprostejše, natančnejše in manj invazivno spremljanje ravni glukoze, kar prispeva k boljši kakovosti življenja uporabnikov. Naročite ga lahko tudi prek spleta.

