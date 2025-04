Nov in izboljšan senzor za spremljanje sladkorne bolezni

Življenje s sladkorno boleznijo prinaša številne izzive, a sodobna tehnologija omogoča lažje in udobnejše spremljanje ravni glukoze. Senzor FreeStyle Libre 2 Plus je inovativna rešitev, ki omogoča merjenje glukoze brez vsakodnevnih zbadanj. Zanesljivi odčitki, dostopni prek pametnega telefona ali čitalnika, pomagajo bolje razumeti nihanje sladkorja v telesu in olajšajo nadzor nad boleznijo. Poleg tega senzor s funkcijo alarmov bolnike kar prek njihovih pametnih telefonov opozori na prenizke ali previsoke vrednosti glukoze. Senzor FreeStyle Libre 2 Plus je od zdaj na voljo tudi v trgovinah Sanolabor.

Inovativna rešitev, ki osebam s sladkorno boleznijo omogoča še bolj zanesljivo in preprosto spremljanje ravni glukoze brez vsakodnevnega zbadanja, FreeStyle Libre 2 Plus, je zdaj na voljo tudi v trgovinah Sanolabor. Gre za novo generacijo senzorjev za neprekinjeno spremljanje glukoze, ki bolnikom prinaša številne prednosti in jim s tem močno lajša njihov vsakdan. Preverili smo, zakaj je ta izdelek tako dobrodošel.

Foto: Shutterstock

Daljše obdobje nošenja za večjo udobnost

Ena izmed ključnih prednosti novega senzorja je podaljšano obdobje nošenja. FreeStyle Libre 2 Plus lahko nosite do 15 dni, kar pomeni manj menjav in večjo praktičnost pri vsakodnevnem življenju. Čeprav je obdobje nošenja v primerjavi s prejšnjo generacijo podaljšano le za en dan, pa to z vidika uporabniške izkušnje pomeni redkejšo menjavo in s tem bolj preprosto uporabo.

Zaradi njegove majhnosti je nošenje senzorja FreeStyle Libre 2 Plus preprosto in nemoteče. Z njim se lahko tudi prhate, kopate, plavate1 in telovadite. Prav tako enostavno pa je odčitavanje podatkov s čitalnikom, ki je mogoče tudi skozi oblačila. Pomembno je le, da sta senzor in čitalnik na razdalji do štiri centimetre2.

Foto: Abbott Laboratories d.o.o.

Nova generacija senzorjev poleg merjenja glukoze brez vsakodnevnih zbadanj3 zagotavlja še natančnejše meritve ravni glukoze, kar pripomore k boljšemu nadzoru sladkorne bolezni. Senzor namreč deluje na principu neprekinjenega spremljanja glukoze v medcelični tekočini in ne v krvi4. Medcelična tekočina je tanka plast tekočine, ki obdaja celice tkiva pod površino kože. Raven glukoze v medcelični tekočini se spreminja z zamikom od petih do desetih minut glede na spremembo vrednosti glukoze v krvi5.

Poleg tega so senzorji FreeStyle Libre izdelani po postopku, ki omogoča zelo majhne razlike v občutljivosti senzorja. To pomeni, da so senzorji tovarniško umerjeni, kalibracija z vzorcem krvi ali vnosom kalibracijske kode pa ni potrebna.

Senzor vsakih 60 sekund zabeleži novo vrednost glukoze, podatki pa se hranijo kar osem ur6. Senzor lahko s pametnim telefonom povežete kar prek povezave Bluetooth.

Opozorila za višjo stopnjo varnosti

FreeStyle Libre 2 Plus ponuja možnost nastavljivih alarmov, ki uporabnika v realnem času opozorijo na prenizke ali previsoke vrednosti glukoze kar prek pametnega telefona. Ti alarmi omogočajo hitrejšo odzivnost in preprečujejo nevarne glikemične zaplete, s čimer pripomorejo k večji varnosti uporabnikov.

Alarme lahko nastavite ali izklopite kar na svojem telefonu, kjer lahko tudi prilagajate način zvoka in vibriranja.

Kam namestiti senzor FreeStyle Libre 2 Plus? Da bo slika gibanja ravni glukoze kar najbolj točna, skrbno izberite mesto in namestite senzor, pri tem pa upoštevajte naslednje: izberite mesto na hrbtni strani nadlakti, saj se ta del roke med vsakodnevnimi aktivnostmi ne upogiba in koža ne napenja,

izogibajte se točkam na koži, kjer imate znamenja, brazgotine ali tetovaže,

izbrana lokacija naj bo vsaj 2,5 centimetra oddaljena od mesta, kjer aplicirate inzulin,

vedno izberite mesto na koži, ki ga niste uporabili nazadnje.

Foto: Shutterstock

Primerno za širši krog uporabnikov

Senzor je odobren za uporabo že od drugega leta starosti, kar pomeni, da ni primeren le za odrasle bolnike s sladkorno boleznijo, pač pa tudi otroke. Starši lahko prek aplikacije FreeStyle LibreLinkUp na pametnem telefonu spremljajo vrednosti glukoze svojih otrok in tako zagotovijo boljši nadzor nad njihovo boleznijo.

Združljivost z naprednimi diabetičnimi sistemi za obvladovanje diabetesa FreeStyle Libre 2 Plus je eden redkih senzorjev na slovenskem trgu, ki izpolnjuje stroge kriterije FDA7 in zagotavlja najvišjo stopnjo natančnosti ter učinkovitosti. Poleg tega je združljiv z avtomatiziranimi sistemi za dovajanje inzulina* ter pametnim injekcijskim peresnikom NovoPen Echo® Plus, kar omogoča še bolj celovit nadzor nad sladkorno boleznijo.

Manj možnosti za alergijske reakcije

Nova generacija senzorjev je zasnovana tako, da ne vsebuje dveh najpogostejših kožnih alergenov: IBOA in MBPA. To pomeni, da je uporaba prijaznejša tudi za osebe z občutljivo kožo in zmanjšuje tveganje za morebitna draženja.

Foto: Shutterstock

Več možnosti odčitavanja podatkov

Podatke o ravni glukoze lahko uporabniki spremljajo na dva načina – prek brezplačne aplikacije FreeStyle LibreLink ali s čitalnikom FreeStyle Libre 2. To omogoča fleksibilnost pri izbiri načina spremljanja in prilagajanje individualnim potrebam uporabnikov. Navodila za uporabo aplikacije FreeStyle LibreLink ter informacije o modelih telefonov, za katere je na voljo, najdete tukaj.

Senzor nove generacije pa podpira tudi napreden in varen sistem v oblaku, storitev LibreView. Ta omogoča lažje upravljanje bolezni, saj lahko do relevantnih podatkov in poročil v realnem času dostopajo tako pacienti kot tudi zdravstveni delavci. Več o tem sistemu si lahko preberete tukaj.

S senzorjem FreeStyle Libre 2 Plus bo spremljanje glukoze enostavnejše, zanesljivejše in udobnejše kot kadarkoli prej.

1Senzor je vodoodporen do globine enega metra v trajanju do 30 minut.

2Čitalnik lahko prenese podatke s senzorja, ko je od senzorja oddaljen največ štiri centimetre.

3Merjenje glukoze v krvi iz konice prsta je potrebno v primerih hitrih sprememb glukoze, ko ravni glukoze v medcelični tekočini morda ne odražajo natančno ravni glukoze v krvi ali ko sistem kaže na hipoglikemijo ali ogroženo hipoglikemijo ali ko se simptomi ne ujemajo s sistemskimi odčitki.

4Bailey et al. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technology & Therapeutics. Nov 2015; 17(11).

5Basu A, et al., Time Lag of Glucose from Intravascular to Interstitial Compartment in Humans, Diabetes. 2013 Dec; 62(12): 4083–4087. Published online 2013 Nov 16. doi: 10.2337/db13-1132.

6Za popolno sliko glikemije odčitajte senzor vsaj enkrat na osem ur.

7Klonoff DC, Gabbay M, Moon SJ, Wilmot EG. Importance of FDA-Integrated Continuous Glucose Monitors to Ensure Accuracy of Continuous Glucose Monitoring. Journal of Diabetes Science and Technology. 2024;0(0). doi:10.1177/19322968241250357

* Razpoložljivost se razlikuje med posameznimi trgi. Trenutno ni na voljo v Republiki Sloveniji.

Fotografije so zgolj ilustrativne narave in ne predstavljajo resničnih bolnikov.

Ohišje senzorja, FreeStyle, Libre in sorodne blagovne znamke so zaščitene blagovne znamke družbe Abbott. ©2025 Abbott ADC-110646 v 1.0 Abbott Laboratories, d. o. o., Dolenjska cesta 242b, Ljubljana.