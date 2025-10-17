Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 10. 2025,
13.20

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Stuttgart Kevin Kampl tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Borussia Dortmund Bayern München Bayer Leverkusen nemško prvenstvo Bundesliga

Petek, 17. 10. 2025, 13.20

1 ura, 28 minut

Nemško prvenstvo, 7. krog

Bayern na največjem testu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Bayern München Harry Kane | Bayern se bo pomeril z Borussio Dortmund. | Foto Reuters

Bayern se bo pomeril z Borussio Dortmund.

Foto: Reuters

V sedmem krogu nemškega prvenstva bodo vse oči uperjene v sobotni derbi v Münchnu med Bayernom in Borussio Dortmund. Bavarci so po šestih odigranih tekmah edina zasedba brez izgubljene točke, Dortmundčani imajo na drugem mestu štiri točke manj. Še pred derbijem bo RB Leipzig Kevina Kampla gostil Hamburger.

Prvi Der Klassiker nove sezone je pred vrati, saj bo to soboto zvečer na Allianz Areni Bayern München gostil Borussio Dortmund. Branilci naslova so sezono začeli odlično in odločeni izkoristiti svoj zagon, da bi prekinili niz treh tekem brez zmage proti črno-rumenim. Bayern je zmagal na vseh desetih tekmah v vseh tekmovanjih in trenutno uživa v najboljšem začetku sezone bundeslige, odkar se je leta 1965 prvič pridružil tekmovanju. 

Tudi Borussia Dortmund je dobro začela sezono, z morebitno zmago pa bi se Bayernu približala le na točko zaostanka. Zasedba Nika Kovača se je osredotočila predvsem na izboljšanje obrambe, saj je prejela le štiri gole na šestih tekmah.

Nemško prvenstvo, 7. krog:

Petek, 17. oktober:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci:

11 – Kane (Bayern)
– Diaz (Bayern), Uzun (Eintracht)
– Ansah (Union), Asllani (Hoffenheim), Guirassy (Dortmund)
– Burke (Union), Demirović (Stuttgart), Gnabry (Bayern), Hountondji (St. Pauli), Kaminski (Köln), Olise (Bayern), Philippe (HSV), Schick (Bayer)
...

Kevin Kampl
Sportal Slovenski junak jo je zagodel Švicarjem in si polepšal rojstni dan!
Stuttgart Kevin Kampl tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Borussia Dortmund Bayern München Bayer Leverkusen nemško prvenstvo Bundesliga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.