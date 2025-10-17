Bayern na največjem testu

V sedmem krogu nemškega prvenstva bodo vse oči uperjene v sobotni derbi v Münchnu med Bayernom in Borussio Dortmund. Bavarci so po šestih odigranih tekmah edina zasedba brez izgubljene točke, Dortmundčani imajo na drugem mestu štiri točke manj. Še pred derbijem bo RB Leipzig Kevina Kampla gostil Hamburger.

Prvi Der Klassiker nove sezone je pred vrati, saj bo to soboto zvečer na Allianz Areni Bayern München gostil Borussio Dortmund. Branilci naslova so sezono začeli odlično in odločeni izkoristiti svoj zagon, da bi prekinili niz treh tekem brez zmage proti črno-rumenim. Bayern je zmagal na vseh desetih tekmah v vseh tekmovanjih in trenutno uživa v najboljšem začetku sezone bundeslige, odkar se je leta 1965 prvič pridružil tekmovanju.

Tudi Borussia Dortmund je dobro začela sezono, z morebitno zmago pa bi se Bayernu približala le na točko zaostanka. Zasedba Nika Kovača se je osredotočila predvsem na izboljšanje obrambe, saj je prejela le štiri gole na šestih tekmah.

