Petek, 3. 10. 2025, 16.10
Nemško prvenstvo, 6. krog
Kampl na derbiju v Dortmundu
V šestem krogu nemškega prvenstva bo RB Leipzig s Kevinom Kamplom v soboto gostoval pri dortmundski Borussii. Ekipi na drugem in tretjem mestu loči le točka. Vodilni Bayern, ki je še edini pri stoodstotnem izkupičku, bo na zadnji sobotni tekmi gostoval pri četrtem Eintrachtu iz Frankfurta. Bayer Leverkusen bo gostil berlinski Union.
Borussia Dortmund vstopa v derbi kroga s 13 točkami, tik pred RB Leipzigom, ki jih je v tej sezoni do zdaj osvojil 12. Borussia Dortmund je v dobri formi, saj je na zadnjih 6 tekmah dosegla 4 zmage, medtem ko je RB Leipzig dobil 3 od zadnjih 4 gostujočih tekem v vseh tekmovanjih. Tudi statistika medsebojnih tekem govori v prid RB Leipzigu, saj so zmagali v 4 od zadnjih 6 srečanj v bundesligi.
Nemško prvenstvo, 6. krog:
Petek, 3. oktober:
Sobota, 4. oktober:
Nedelja, 5. oktober:
Lestvica:
Najboljši strelci:
10 – Kane (Bayern)
5 – Uzun (Eintracht)
4 – Ansah (Union), Asllani (Hoffenheim), Guirassy (Dortmund)
3 – Burke (Union), Demirović (Stuttgart), Diaz (Bayern), Gnabry (Bayern), Hountondji (St. Pauli), Kaminski (Köln), Olise (Bayern), Schick (Bayer)